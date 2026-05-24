Ποιες εταιρείες τροφίμων και ποτών κάνουν μπίζνες στην Ασία

Πώς θα κερδηθεί το στοίχημα της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης.

«Φτερά» για τις ασιατικές χώρες ανοίγουν η μια μετά την άλλη ιστορικές εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας και διεκδικώντας μια θέση στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου.

Ενισχύοντας τη διεθνή τους παρουσία, μέσω της στρατηγικής διείσδυσή τους σε αγορές με ισχυρές προοπτικές όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, οι ελληνικές εταιρείες τροφίμων και ποτών επιχειρούν άνοιγμα σε νέα καταναλωτικά κοινά που παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική και έντονο διαφοροποίηση.

Το στοίχημα άλλωστε της εξωστρέφειας είναι από τα μεγαλύτερα που πρέπει να κερδηθεί για την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών, προκειμένου να μην χαθεί η «κούρσα» της ανάπτυξης. Την ώρα μάλιστα που ακόμη και οι τράπεζες ανοίγονται και προς Ανατολάς, προσφέροντας χρήσιμα εργαλεία χρηματοδότης. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις πριν από μερικά 24ωρα, η Eurobank εγκαινίασε γραφείο στη Βομβάη.

Κρι Κρι

Με ένα ισχυρό ξεκίνημα για το 2026, η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι σχεδιάζει με σύνεση την επόμενη μέρα, προσβλέποντας σε μια δυναμική συνέχεια κόντρα στην αβεβαιότητα που γεννά ο γεωπολιτικός κίνδυνος.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης, κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές, η Κρι Κρι άνοιξε «πανιά» για την αγορά της Κίνας, επιχειρώντας να «ξεκλειδώσει» μια αγορά με τεράστιες προοπτικές. «Η αποστολή είναι καθ’ οδόν και αναμένεται στα ράφια τους επόμενους μήνες», δήλωνε στους εκπροσώπους του Τύπου ο κ. Σαρμαδάκης για να συμπληρώσει πως «προσπαθούμε να πουλάμε όπου βρίσκουμε ευκαιρίες και αν η Κίνα προσφέρει τέτοιες, θα δραστηριοποιηθούμε και εκεί».

Το πιλοτικό λανσάρισμα των προϊόντων Greek Frozen Yogurt στην Κίνα ξεκίνησε μόλις τον Φεβρουάριο του 2026.

Τα προϊόντα Greek Frozen Yogurt της Κρι Κρι συνεχίζουν να προσελκύουν έντονο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ο συνδυασμός του αυθεντικού ελληνικού γιαουρτιού με το παγωτό, προσφέρει ένα μοναδικό και διαφοροποιημένο προϊόν που είναι σε θέση να «κερδίσει» τους ξένους καταναλωτές.

Για το 2026, η εταιρεία προσβλέπει σε πωλήσεις άνω των 390 εκατ. ευρώ και EBIT κοντά στα 60 εκατ. ευρώ, με βασική προϋπόθεση τη σταδιακή αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Green Beverages

Την είσοδό της Green Cola στην Ιαπωνία, σε μία από τις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου, ανακοίνωσε πρόσφατα ο όμιλος Green Beverages, μέσα από στρατηγική συνεργασία με την Asahi Soft Drinks.

Η είσοδος της Green Cola στην ιαπωνική αγορά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για ένα ελληνικό brand που κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να αποκτήσει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και να εξελιχθεί σε μία σύγχρονη πρόταση στην παγκόσμια αγορά αναψυκτικών. Χαρακτηριστικό της διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας του brand στη νέα αυτή αγορά είναι το γεγονός ότι οι φιάλες που κυκλοφορούν στην Ιαπωνία φέρουν τη φράση «Born in Greece. Bottled in Japan», αποτυπώνοντας συμβολικά τη σύνδεση της ελληνικής προέλευσης της Green Cola με μία από τις πιο επιδραστικές αγορές καταναλωτικών προϊόντων παγκοσμίως.

Η αποκλειστική συνεργασία με την Asahi Soft Drinks, μία από τις κορυφαίες εταιρείες μη αλκοολούχων ποτών στην Ιαπωνία, σηματοδοτεί ορόσημο για την ανάπτυξη της Green Cola σε μία αγορά που λειτουργεί ως διεθνές σημείο αναφοράς για την καινοτομία, την ποιότητα και τις νέες καταναλωτικές τάσεις. Η συνεργασία αφορά στη διανομή της Green Cola σε Ιαπωνία, Ταϊβάν και Μογγολία, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του brand στην ευρύτερη ασιατική αγορά. Με ισχυρό δίκτυο διανομής και παρουσία σε όλα τα βασικά κανάλια της αγοράς, η Asahi Soft Drinks δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη Green Cola στην Ιαπωνία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Green Cola έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο brand που συνδέεται με τις παγκόσμιες καταναλωτικές τάσεις.

Η επίσημη είσοδος της Green Cola στην ιαπωνική αγορά πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026, με ένα διήμερο launch event στη Shibuya του Τόκιο.

ΜΑΚΒΕΛ

Στο τρίπτυχο «εξωστρέφεια, καινοτομία και βιωσιμότητα» στηρίζεται η αναπτυξιακή στρατηγική της ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC, μιας από τις σημαντικότερες βιομηχανίες τροφίμων της χώρας με ιστορία σχεδόν 90 ετών.

Η ιστορική εταιρεία από το Κιλκίς, που φέρει τον τίτλο του μεγαλύτερου παραγωγού και εξαγωγέα ζυμαρικών στην Ελλάδα, κατέχει περίπου το 3% των εισαγωγών ζυμαρικών της ιαπωνικής αγοράς. Μιας από τις πιο δυναμικές αλλά και δύσκολες αγορές του κόσμου.

«Αν πας στην Ιαπωνία, τα έχεις δει όλα», δήλωνε πριν από μερικές εβδομάδες στους εκπροσώπους του Τύπου κατά τη διάρκεια ειδικής δημοσιογραφικής αποστολής στο Κιλκίς ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Οδυσσέας Παπαδόπουλος.

Η εξωστρέφεια άλλωστε αποτελεί διαχρονικά τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας. Η EURIMAC παράγει σήμερα το 50% των ελληνικών ζυμαρικών που εξάγονται, δραστηριοποιείται σε 60 χώρες και αντλεί περίπου το 55% των πωλήσεών της από τις διεθνείς αγορές.

Το δε 2025 αποτέλεσε για την EURIMAC μία χρονιά στρατηγικής προετοιμασίας για τα επόμενα στάδια ανάπτυξής της, καθώς η εταιρεία, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στο μακροπρόθεσμο όφελος και στη σταθερή ενίσχυση της παραγωγικής και επιχειρησιακής της βάσης, επιλέγοντας να μην προχωρήσει άμεσα σε συνεργασίες που θα μπορούσαν να πιέσουν τη λειτουργία της επιχείρησης πριν ολοκληρωθεί το βασικό επενδυτικό της πλάνο.

Ευβοϊκή Ζύμη

Η Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ, μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής φύλλου ζύμης, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με εμπορική επωνυμία Ζύμη Ψαχνών, συμμετείχε στη FOODEX JAPAN 2026.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο το διάστημα από τις 10 έως τις 13 Μαρτίου, προσελκύοντας επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο.

Η παρουσία της εταιρείας στη σημαντική αυτή διοργάνωση εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό της πλάνο για τη διαρκή ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας και την περαιτέρω διείσδυση σε αγορές με υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές, όπως η ασιατική αγορά, επιβεβαιώνοντας τον εξωστρεφή της προσανατολισμό. Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τα προϊόντα της Ευβοϊκής Ζύμης ήταν ιδιαίτερα έντονο, ενώ οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν δημιουργούν ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την περαιτέρω διεύρυνση του διεθνούς αποτυπώματος της εταιρείας στην ασιατική αγορά.

Το 2025 αποδείχθηκε έτος ορόσημο για την Ευβοϊκή Ζύμη, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταφορά της έδρας της από τα Ψαχνά Ευβοίας στο Σχηματάρι, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε η στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners στην εταιρεία.

Ήταν τον Μάιο του 2025 όταν ανακοινώθηκε ότι το Halcyon Equity Partners προχώρησε σε απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Ευβοϊκή Ζύμη, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του επενδυτικού οχήματος «Invest in the Best of Greece», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

«Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει καταρτίσει ένα επταετές πλάνο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2031», δήλωνε πριν από περίπου έναν χρόνο στο insider.gr ο οικονομικός διευθυντής της Ευβοϊκή Ζύμη, Νίκος Κωνσταντάκης. Βασικοί δε στόχοι του επταετούς πλάνου είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδος, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Η εταιρεία Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1984 στα Ψαχνά Ευβοίας με την επωνυμία «Ζυμαρικά Ψαχνών». Σήμερα η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στη Χαλκίδα και τη Σούδα Χανίων και αποθήκες στην Καρδίτσα, την Τρίπολη και τη Χαλκίδα, ενώ επενδύει διαρκώς στον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, στην άρτια εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της και στην απόλυτη διατήρηση της σταθερής υψηλής ποιότητας και μοναδικής σπιτικής γεύσης των προϊόντων της.