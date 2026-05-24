Ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο: Σοβαρές ζημιές στο στούντιο του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή «κατέστρεψαν μερικώς» το στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD, έγινε σήμερα γνωστό από τους ιθύνοντές του.

«Το στούντιο του τηλεοπτικού δικτύου ARD, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές και εν μέρει καταστράφηκε, πιθανόν από ένα ωστικό κύμα, που έσπασε τα τζάμια, κατέστρεψε αίθουσες και προκάλεσε την κατάρρευση τοίχων», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γερμανικό δίκτυο.

Κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν στο στούντιο εκείνη τη στιγμή, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση, την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων στην ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της.

Αυτή η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες έπειτα από μια ουκρανική επίθεση εναντίον ενός σχολείου σε μία κατεχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια, για την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε μια στρατιωτική απάντηση.

Στο Κίεβο, συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα στους δρόμους, πολυκατοικίες είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, ένα εμπορικό κέντρο είχε καεί ολοσχερώς.

Η δομική ακεραιότητα του κτιρίου που στεγάζει το στούντιο του ARD πρέπει να αξιολογηθεί.

«Παρά την έκταση των ζημιών, η απευθείας κάλυψη από την Ουκρανία συνεχίζεται: η παραγωγή και η ζωντανή μετάδοση θα διασφαλιστούν χάρη σε φορητές τεχνικές λύσεις και σε εναλλακτικά μέσα», συμπλήρωσε το ARD.

«Τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα είναι μαζικά και ανελέητα εδώ και χρόνια και αποτελούν μέρος της σκληρής πραγματικότητας της ζωής στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βασίλι Γκόλοντ, επικεφαλής του στούντιο του ARD στο Κίεβο.

