Κύπρος: Καθαρή νίκη του ΔΗΣΥ - Τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή

Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, λέει η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού στο περιθώριο των αποτελεσμάτων των εκλογών στην Κύπρο.

Τελευταία ενημέρωση: 22:39

Με την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο να έχει ολοκληρωθεί, πλέον διαμορφώνεται η νέα σύνθεση της Βουλής, στην οποία συμμετέχουν τέσσερα κόμματα με κοινοβουλευτική παρουσία τα προηγούμενα χρόνια και δύο νέα πολιτικά σχήματα.

Στα έδρανα της νέας Βουλής εισέρχονται εκπρόσωποι του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ, του ΕΛΑΜ, του Άλμα και της Άμεση Δημοκρατία.

Η κατανομή των εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΗΣΥ: 17 έδρες,

ΑΚΕΛ: 15 έδρες,

ΔΗΚΟ: 8 έδρες,

ΕΛΑΜ: 8 έδρες,

Άλμα: 4 έδρες,

Άμεση Δημοκρατία: 4 έδρες

Τελικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα με καταμετρημένο το 100% των ψήφων

Εγγεγραμμένοι:569.182

Ψήφισαν:380.851 (66,91%)

Αποχή:188.331 (33,09%)

Έγκυρα:372.063 (97,69%)

Άκυρα:6.618 (1,74%)

Λευκά:2.170 (0,57%)



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ: 17

27,1%

101.015 ψήφοι

-0,8%

ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΕΔΡΕΣ: 15

23,9%

88.775 ψήφοι

+1,4%

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΕΔΡΕΣ: 8

10,9%

40.572

+4%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΕΔΡΕΣ: 8

10%

37.223

-1,3%

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,8%

21.697

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,4%

20.160

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, καθώς προχωρούσε η καταμέτρηση, διαμορφώθηκε σαφές προβάδισμα για τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τα οποία διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Παράλληλα, το Δημοκρατικό Κόμμα κατάφερε επίσης να διατηρήσει τις δυνάμεις του.

Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης, όπως το «Άλμα» και η «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου, τα οποία περιορίστηκαν περίπου στο 5%. Ειδικά για το Άλμα υπήρχαν προβλέψεις ακόμη και για διψήφιο ποσοστό.

Την ίδια ώρα, το ΕΛΑΜ κατέγραψε ποσοστό άνω του 10%, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της ακροδεξιάς στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Η αυξημένη συμμετοχή φαίνεται πως λειτούργησε υπέρ των παραδοσιακών κομμάτων, περιορίζοντας τη δυναμική των νεότερων πολιτικών σχηματισμών. Το αποτέλεσμα, όπως ανέφερε και η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, αποτυπώνει την επιλογή των πολιτών υπέρ της σταθερότητας.

Αννίτα Δημητρίου (ΔΗΣΥ): Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα

Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, είπε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, σημειώνοντας ότι από αύριο συνεχίζουν «με σκληρή δουλειά».

Σε δηλώσεις της έξω από το οίκημα του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκωσία, πλαισιωμένη από στελέχη του κόμματος, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ήταν μια εκλογική μάχη «σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα».

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, που μας εμπιστευτήκατε ξανά ως την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου με τις περισσότερες έδρες στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό για εμάς σημαίνει μόνο ευθύνη», είπε η κ. Δημητρίου.

Ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένοι με το θετικό αποτέλεσμα. «Από αύριο συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας αγωνίες και τους δικούς σας προβληματισμούς» πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η εντολή που πήρε ο ΔΗΣΥ, «είναι να ηγηθούμε στη νέα Βουλή με συναινέσεις, με μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία». «Γιατί η κοινή μας αποστολή είναι να πάρουμε την χώρα μας μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», συνέχισε.

Ευχαρίστησε «τα χιλιάδες στελέχη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού για αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Δικαιώθηκαν και μπορούν να είναι περήφανοι για τον αγώνα και την παράταξή μας».

Μαζί, είπε, «συνεχίζουμε μόνο υπεύθυνα μπροστά».

«Στηρίζουμε ό,τι είναι ωφέλιμο για τον τόπο και εμείς θέλουμε την Κύπρο μας να πηγαίνει μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», είπε τέλος, η κ. Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την κ. Δημητρίου συνεχάρησαν τηλεφωνικώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Υποστηρικτές του κόμματος ξεκίνησαν να μαζεύονται έξω από το οίκημα κατά τις 20.30 κρατώντας σημαίες του ΔΗΣΥ και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο ΔΗΣΥ είναι εδώ ενωμένος δυνατός» και «Σεισμός, σεισμός Συναγερμός».

Στεφάνου (ΑΚΕΛ): Αναστρέψαμε μια καθοδική πορεία πολλών χρόνων και τώρα ανοίγουμε μια νέα σελίδα

Ανοίγουμε μια νέα σελίδα, ανέφερε το απόψε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου συνοδευόμενος από υποψήφιες και υποψήφιους Βουλευτές του κόμματος, σημειώνοντας ότι το κόμμα της Αριστεράς δεν αύξησε μόνο τα ποσοστά, αλλά και τις ψήφους του.

Ανταποδίδοντας σε αρκετές περιπτώσεις τα συνθήματα από το συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τα γραφεία του ΑΚΕΛ, στη Λευκωσία, που πανηγύριζαν το αποτέλεσμα του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, ο κ. Στεφάνου άρχισε λέγοντας «Το ΑΚΕΛ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό». Στη Βουλή και στον λαό. Με την ορμή της 100χρονης ιστορίας μας και την δύναμη της πολιτικής μας».

Απόψε, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, ξεκινά μια νέα, ανοδική πορεία. «Μια πορεία που σηματοδοτεί όχι μόνο την ανάκαμψη των ποσοστών μας και των ψήφων μας. Αλλά σηματοδοτεί και την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το κόμμα του λαού, προς το ΑΚΕΛ». Δώσαμε όλοι μαζί, συνέχισε, μια πολύ δύσκολη μάχη, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και κόντρα σε αυτές τις συνθήκες δείξαμε ποιο είναι το ΑΚΕΛ. «Αναστρέψαμε μια καθοδική πορεία πολλών χρόνων και τώρα ανοίγουμε μια νέα σελίδα, πάντοτε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι αυτό δεν έγινε τυχαία, αλλά γιατί «τούτο το κόμμα γεννήθηκε από τον απλό άνθρωπο και στον απλό άνθρωπο επιστρέφει τη δύναμη που διαθέτει». Σε όλη την προεκλογική εκστρατεία, είπε, πρόταξαν αυτά που ζουν με τον απλό άνθρωπο, τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα που ταλανίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. «Γιατί εμείς ζούμε μέσα στην κοινωνία. Δεν τη θυμόμαστε όταν έχει εκλογές». Επειδή, συνέχισε, είναι ένα κόμμα της κοινωνίας και των απλών ανθρώπων, από αύριο συνεχίζουν την δουλειά και μέσα στη νέα Βουλή κι έξω στην κοινωνία.

«Σήμερα λοιπόν, ανοίγουμε μια νέα σελίδα με αιχμή του δόρατος την κοινωνία και τα συμφέροντα των πολλών. Ανοίγουμε μια νέα σελίδα για την Κύπρο μας, για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό, που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας. Μια νέα σελίδα για μια μεγάλη προοδευτική συσπείρωση απέναντι στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, απέναντι στην ακροδεξιά, για να στηρίξουμε ξανά την δημοκρατία. Αυτοί είμαστε εμείς» είπε.

Το ΑΚΕΛ, Αριστερά, Κοινωνική Συμμαχία, είπε ο κ. Στεφάνου, είναι ο ισχυρός πόλος αυτού του προοδευτικού μετώπου, «με στόχο ν’ αλλάξουμε τα πράγματα στον τόπο. Γιατί ο τόπος μας και ο λαός μας αξίζουν καλύτερα. Και εμεις μπορούμε να τους τα δώσουμε. Και θα τους τα δώσουμε».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ευχαρίστησε από καρδίας – όπως είπε – τις χιλιάδες που στήριξαν τα ψηφοδέλτια του κόμματος, επαναλαμβάνοντας ότι είναι σημαντικό πως είχαν αύξηση όχι μόνο στα ποσοστά αλλά και στις ψήφους. Ευχαρίστησε επίσης τις χιλιάδες εθελοντές που έδωσαν «ξανά την μάχη την καλή και την κερδίσαμε μαζί». Από καρδιάς, είπε, ευχαριστεί τις υποψήφιες και τους υποψήφιους που έδωσαν αυτή τη μάχη με ήθος, αξιοπρέπεια, αξιοσύνη και ξεχώρισαν από όλους τους άλλους υποψήφιους. «Θα συνεχίσουμε μαζί αυτή τη μάχη».

Ο Στέφανος Στεφάνου ευχαρίστησε επίσης «εμάς όλους της Αριστεράς και τους φίλους της Κοινωνικής Συμμαχίας που συμπορευόμαστε σε αυτόν τον όμορφο, τον υπέροχο, τον προοδευτικό αγώνα για τον τόπο μας». Ο ΓΓ του ΑΕΛ κατέληξε φωνάζοντας το σύνθημα ξανά «Και τώρα και πάντα ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ» που προηγουμένως φώναζαν οι συγκεντρωμένοι προς αυτόν.

«Πάμε δυνατά για την Κύπρο μας και τον λαό μας, όπως πάντα» είπε και κατέβηκε προς τον πλήθος χαιρετώντας τους παρευρισκόμενους μαζί με τους υποψήφιους Βουλευτές υπό τον ήχο τραγουδιών. Μέχρι αυτή την ώρα κόσμος βρίσκεται συγκεντρωμένος έξω από τα γραφεία του ΑΚΕΛ και παρακολουθεί από γιγαντοοθόνη τα αποτελέσματα ενώ φωνάζουν συνθήματα και έριξαν και πυροτεχνήματα.