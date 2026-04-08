Τσεχία: Επτά συλλήψεις για απάτη με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Οι τσεχικές αρχές συνέλαβαν επτά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του υπουργείου Βιομηχανίας, ως ύποπτα για απάτη με επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώθηκε σήμερα από την εισαγγελία της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) δεν κατονόμασε τους υπόπτους, όμως δήλωσε ότι αποπειράθηκαν να οικειοποιηθούν παρανόμως κεφάλαια ύψους 13,5 εκατ. ευρώ ή 340 εκατ. κορωνών. «Το ζήτημα αφορά επιδοτήσεις της ΕΕ που φέρεται ότι αποκτήθηκαν παράνομα για την ανάπτυξη ενός κέντρου καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις στέγασης και επιστημονικές εταιρείες ή προγράμματα», ανακοίνωσε η EPPO.

Ένας κορυφαίος αξιωματούχος της Πολεοδομίας της χώρας είναι επίσης μεταξύ των συλληφθέντων. Τα τσεχικά υπουργεία Βιομηχανίας και Ανάπτυξης δεν θέλησαν να σχολιάσουν.

Σύμφωνα με την έρευνα της EPPO, ένας επιχειρηματίας με διασυνδέσεις με αξιωματούχους υπέβαλε ψευδείς πληροφορίες στο υπουργείο που διαχειρίζεται τα κεφάλαια.

Η τσεχική αστυνομία πραγματοποίησε 13 έρευνες σε συνεργασία με την EPPO, στο πλαίσιο των οποίων κατέσχεσε ένα κτίριο και 2 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αναφέρεται στη δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ