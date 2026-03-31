Ζαχαράκη: «Γίνονται έλεγχοι σε σχολεία προκειμένου να γίνουν ανακαινίσεις»

Στο ζήτημα των σχολείων υψηλού κινδύνου αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Ant1. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), ένα στα τρία σχολεία παρουσιάζει προβλήματα κακοτεχνιών και ελλιπούς συντήρησης, ενώ τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου ανέδειξαν σοβαρές ελλείψεις σε κακοσυντηρημένα και προβληματικά κτίρια.

«Είναι σημαντικό ότι έχουμε τα δεδομένα, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, και πως υπάρχει έλεγχος σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο όπου χρήζει ανάγκη για ανακαινίσεις. Έχουμε δημιουργήσει μια αλυσίδα για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε πόρους για να γίνονται αναγκαίες ανακαινίσεις όπου χρειάζεται αλλά και εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη στατικότητας γίνονται πράγματι σημαντικές παρεμβάσεις και βέβαια πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι».

Παράλληλα, η Υπουργός αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί μέσα στα σχολεία, εστιάζοντας στα περιστατικά εκφοβισμού (bullying), τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, μίλησε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και για το ψηφιακό φροντιστήριο.