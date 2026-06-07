Ειδήσεις | Ελλάδα

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Μώλου Φωκίδας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Μώλου Φωκίδας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
37 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 και δεν απειλήθηκαν κατοικίες. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, συνολικά 37 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι χώρες με το φθηνότερο ρεύμα στον κόσμο και το παράδοξο των συχνών blackout

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς δηλώνονται αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα

Χρήσιμα tips που επιταχύνουν την διαδικασία έκδοσης της σύνταξης - Τι πρέπει να κάνουν οι 60αρηδες

tags:
Πυροσβεστική
Φωτιά τώρα
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider