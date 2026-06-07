Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Μώλου Φωκίδας

37 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 και δεν απειλήθηκαν κατοικίες. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, συνολικά 37 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ