Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν απειλεί αμερικανικούς στόχους λόγω της κλιμάκωσης στον Λίβανο

Δεν είναι δεσμευμένοι σε κατάπαυση του πυρός ούτε πιστεύουν στο διάλογο, ανέφερε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και το πράσινο φως που έδωσαν σήμερα οι ΗΠΑ για να κλιμακώσει το Ισραήλ τις επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν θεμιτούς στόχους αμερικανικές βάσεις και ισραηλινά στοιχεία στη Μέση Ανατολή, έγραψε στο Χ ο κορυφαίος ιρανός διαπραγματευτής.

Τα σχόλια του προέδρου του ιρανικού κοινοβούλιου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έγιναν μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, τα οποία αποτελούν προπύργιο της Χεζμπολάχ, συμμάχου του Ιράν.

«Δεν είναι δεσμευμένοι σε κατάπαυση του πυρός ούτε πιστεύουν στο διάλογο και, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και της παραβίασης συμφωνιών αναφορικά με τον Λίβανο, έδειξαν ότι το μόνο που καταλαβαίνουν είναι η γλώσσα της ισχύος», τόνισε ο Γαλιμπάφ αναφερόμενος στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ