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ΗΠA: Εξετάζουν σχέδιο για να αγοράσουν τα νησιά Τσάγκος από τον Μαυρίκιο

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ΗΠA: Εξετάζουν σχέδιο για να αγοράσουν τα νησιά Τσάγκος από τον Μαυρίκιο
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Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, που αποτελεί την έδρα αμερικανικής βάσης στον Ινδικό ωκεανό.

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει ένα σχέδιο για να αγοράσει από τον Μαυρίκιο τα νησιά Τσάγκος, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, που αποτελεί την έδρα αμερικανικής βάσης στον Ινδικό ωκεανό, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το πρακτορείο Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως το ρεπορτάζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
ΗΠΑ
Βρετανία
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