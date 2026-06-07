Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ - Η πρώτη μετά την εκεχειρία

Το Ισραήλ θα δώσει μια «ισχυρή» απάντηση στα ιρανικά βαλλιστικά πυραυλικά πλήγματα, δήλωσαν δύο ισραηλινές πηγές στο CNN. Ρίξατε τους πυραύλους σας, τώρα επιστρέψτε στις διαπραγματεύσεις το μήνυμα Τραμπ προς την Τεχεράνη μετά την επίθεση. Πρόσθεσε ότι θα ζητήσει απ' τον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει. Οι επιθέσεις ήταν προειδοποίηση δηλώνουν οι Φρουροί της Επανάστασης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:40

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ την Κυριακή, σε αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό νωρίτερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Πρόκειται για μια σημαντική περιφερειακή κλιμάκωση. Είναι η πρώτη πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ από τότε που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου.

Μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και να αναζωπυρώσει τον πόλεμο, καθώς το Ισραήλ είναι πιθανό να απαντήσει στην ιρανική επίθεση.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκε δεύτερο κύμα πυραύλων προς το Ισραήλ, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν και άλλες εκτοξεύσεις.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ήχησαν σειρήνες στη βόρεια περιοχή του Ισραήλ, καθώς εκτοξεύθηκαν τέσσερις πύραυλοι από το Ιράν, ενώ τα συστήματα αεράμυνας βρίσκονταν σε λειτουργία για την αναχαίτιση τους.

Ballistic missiles flying by Jerusalem en route from Iran targeting northern Israel, a major violation of the ceasefire pic.twitter.com/r4iTOCOocs — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) June 7, 2026

Σύμφωνα με το Axios, εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι, μετά το ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα στη Βηρυτό και έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης, ο ισραηλινός στρατός προετοιμαζόταν για πιθανές επιθέσεις κατά του Ισραήλ τις επόμενες ώρες.

«Οι IDF έχουν ενισχύσει τις αμυντικές τους δυνατότητες και διατηρούν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επαγρύπνησης για διάφορα αμυντικά και επιθετικά σενάρια», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι πραγματοποιούσαν αξιολογήσεις και παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις, ενώ ο εκπρόσωπος κάλεσε το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση.

Θα δοθεί ισχυρή απάντηση

Το Ισραήλ θα δώσει μια «ισχυρή» απάντηση στα ιρανικά βαλλιστικά πυραυλικά πλήγματα, δήλωσαν δύο ισραηλινές πηγές στο CNN στον απόηχο την ιρανικής επίθεσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει αναχαιτίσει όλους τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους «μέχρι στιγμής», μετά από τουλάχιστον τρία κύματα εκτοξεύσεων προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, τουλάχιστον δέκα βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία εντοπισμού και αναχαίτισης απειλών».

Η δήλωση υποδηλώνει ότι η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν πιθανές νέες επιθέσεις.

Από την πλευρά του ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δήλωσε ότι «η Τεχεράνη πρέπει να καεί», μετά τα νεότερα ιρανικά πλήγματα που στόχευσαν το βόρειο Ισραήλ.

«Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί!», έγραψε σε μια σύντομη ανάρτηση στα εβραϊκά στην πλατφόρμα X.

Επιστρέψτε στις διαπραγματεύσεις

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, καλώντας την Τεχεράνη να γυρίσει στις διαπραγματεύσεις. «Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά πια. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News.

«Σίγουρα δεν πρόκειται να βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Βρισκόμαστε πολύ κοντά. Θα έλεγα ότι μια συμφωνία θα υπογραφόταν τη Δευτέρα, την Τρίτη ή την Τετάρτη της ερχόμενης εβδομάδας. Και τώρα συνέβη αυτό», ανέφερε ο Τραμπ. Δήλωσε επίσης στο Fox News ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος» με τα ισραηλινά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στη Βηρυτό την Κυριακή.

Μιλώντας στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και θα τον πιέσει να μην προβεί σε αντίποινα για την πυραυλική επίθεση του Ιράν. «Θα καλέσω τον Μπίμπι αμέσως τώρα και θα του πω να μην ανταποδώσει. Ο καθένας τους έκανε αυτό που ήθελε. Το Ισραήλ έκανε το χτύπημά του και το Ιράν έκανε το δικό του. Δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα», δήλωσε ο Τραμπ.

IRGC: Προειδοποίηση οι επιθέσεις

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι οι αποψινές επιθέσεις κατά του Ισραήλ «αποτέλεσαν προειδοποίηση».

Προσθέτουν ότι, εάν επαναληφθούν οι «πράξεις επιθετικότητας» του Ισραήλ - αναφερόμενοι στην επίθεση που πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα στον Λίβανο - οι επόμενες απαντήσεις θα είναι «ευρύτερες» και θα περιλαμβάνουν «όλους» τους αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην περιοχή.

An Iranian ballistic missile seen over Karaj in Northern Iran, after being launched from missile fields operated by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) near Tehran, during tonight’s attack against Israel. pic.twitter.com/tY6ygx7oAO — OSINTdefender (@sentdefender) June 7, 2026

Οι IRGC ισχυρίζονται ότι στόχευσαν με βαλλιστικούς πυραύλους την Αεροπορική Βάση Ραμάτ Νταβίντ, η οποία βρίσκεται νοτιοανατολικά της Χάιφα.

Παράλληλα, κατηγόρησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι «δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους» στο πλαίσιο της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Απριλίου.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα εξαπολύσει «ακόμη πιο συντριπτικά» πλήγματα κατά του Ισραήλ, εάν αυτό που αποκάλεσε «σιωνιστικό στρατό» συνεχίσει τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο και στη Βηρυτό.

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ενεργεί «με το πράσινο φως και την υποστήριξη της εγκληματικής Αμερικής» και δήλωσε ότι έχει «ξεπεράσει όλες τις κόκκινες γραμμές» στη συνεχιζόμενη σύγκρουση με την Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Ο σιωνιστικός στρατός πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο και στη Νταχίγιε», ανέφερε ο ιρανικός στρατός, σύμφωνα με το Press TV. Η Νταχίγιε είναι προάστιο της Βηρυτού που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

«Εάν επεκτείνει τις επιθέσεις του στην περιοχή αυτή ή απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα βρεθεί αντιμέτωπο με ακόμη πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα που θα το κάνουν να το μετανιώσει, ενώ θα εξαπολυθούν καταστροφικές επιθέσεις», ανέφερε το ιρανικό Μέσο.

Φωτογραφία @AP

