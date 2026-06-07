Χαρακόπουλος: Εκπεφρασμένη η κυβερνητική βούληση για μεταφορά νερού στον θεσσαλικό κάμπο

Στην εκδήλωση «Νερό - Κλιματική Κρίση -Γεωπολιτική» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας, παραβρέθηκε ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

«Η εκδήλωση αυτή μάς υπενθυμίζει το χρέος μας στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων, των φυσικών πόρων, και στην ανθεκτικότητα των υποδομών. Είμαστε ένοικοι και όχι ιδιοκτήτες αυτής της γης». Με αυτά τα λόγια ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, έκλεισε τον χαιρετισμό που κλήθηκε να απευθύνει στην εκδήλωση «Νερό - Κλιματική Κρίση -Γεωπολιτική» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ).

Ο Θεσσαλός πολιτικός επεσήμανε ότι «χρόνια τώρα ακούμε ότι η επόμενοι πόλεμοι θα είναι για το νερό, για τη διαχείριση του φυσικού πλούτου. Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω την ένταση που υπάρχει ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Αιθιοπία. Σε πρόσφατη επίσκεψή μου και συναντήσεις με τις εκεί Αρχές, μου μετέφεραν την αγωνία που έχουν στην Αίγυπτο, όπου προσπαθούν να αξιοποιήσουν το νερό και τα φερτά υλικά του Νείλου για να κάνουν καλλιεργήσιμη τη Σαχάρα. Και σε έναν βαθμό το πετυχαίνουνε. Η αγωνία τους τώρα είναι με τα φράγματα που έχει κάνει η Αιθιοπία, εάν θα έρχεται όχι μόνο νερό, αλλά και φερτά υλικά, η λάσπη η παραγωγική, στην Αίγυπτο. Και καταλαβαίνει κανείς την ένταση που υπάρχει στις δυο αυτές χώρες και μακάρι να μην οδηγήσει σε συγκρούσεις».

Επίσης, ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε: «Εμείς βιώνουμε έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδος, ανάμεσα στη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, με αφορμή τη μερική μεταφορά νερού από τον Αχελώο στον θεσσαλικό κάμπο που απειλείται με ερήμωση. Το ποτάμι μας, η υδάτινη φλέβα της Θεσσαλίας, ο Πηνειός, το καλοκαίρι πολλές φορές παύει να υφίσταται και αυτό τεκμηριώνει απόλυτα το αίτημά μας για μερική, ήπια μεταφορά νερού από τον Αχελώο στον θεσσαλικό κάμπο. Χαίρομαι γιατί όλοι συνειδητοποιούμε πια ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι εκπεφρασμένη στον ύψιστο δυνατό βαθμό από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ, από τη Λάρισα, ανακοίνωσε ότι ανέθεσε την όλη επίβλεψη του έργου στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, στον Κωστή Χατζιδάκη, που αν μη τι άλλο φημίζεται για την αποτελεσματικότητά του. Είναι μία αναγκαία παρέμβαση και πιστεύω ότι θα τρέξουν γρήγορα τα χρονοδιαγράμματα διότι η Θεσσαλία δεν απειλείται μόνο με ερημοποίηση, αλλά υφίσταται και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Τις βιώσαμε με αλλεπάλληλα ακραία γεγονότα με τον Ιανό και τελευταία με τον Ντάνιελ και ακόμη επιχειρούμε να επουλώσουμε τις πληγές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ