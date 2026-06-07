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Πέλλα: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης

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Πέλλα: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης
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Της απέσπασαν 26 χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που σημειώθηκε στις 14 Μαΐου σε χωριό της Πέλλας, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών του.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι, για να αποφύγει την επιβολή προστίμου, πρέπει να παραδώσει κοσμήματα από το σπίτι της για δήθεν εκτίμηση. Η παθούσα πείστηκε και παρέδωσε σε συνεργό του δράστη 26 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας περίπου 2.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωσή της. Τα πολύτιμα αντικείμενα παρέλαβε ο ανήλικος που έχει ταυτοποιηθεί.. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων και την τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες:

• Να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

• Να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες για χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι.

• Να μην πείθονται όταν οι δράστες του δίνουν να μιλήσουν στο τηλέφωνο τον δήθεν λογιστή,

• Να επικοινωνούν άμεσα με τον πραγματικό λογιστή από άλλη τηλεφωνική συσκευή.

• Να ενημερώνουν την Αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Παράλληλα υπενθυμίζει ότι διάδοση αυτών των συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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