Τασούλας: Θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 2ου Συνεδρίου «Ελλάδα 2030»

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του, ο ΠτΔ στις 21:00 θα απευθύνει χαιρετισμό στην πρώτη προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση με τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 10:00, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 2ου Συνεδρίου «Ελλάδα 2030» με θέμα «Οικονομία και Ανάπτυξη. Μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, πρωτογενής παραγωγή. Η νέα Ατζέντα», στο ξενοδοχείο InterContinental Athens.

Στις 21:00, ο κ. Τσούλας θα απευθύνει χαιρετισμό στην πρώτη προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση με τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ