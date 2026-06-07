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Τασούλας: Θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 2ου Συνεδρίου «Ελλάδα 2030»

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Τασούλας: Θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 2ου Συνεδρίου «Ελλάδα 2030»
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Σύμφωνα με το πρόγραμμα του, ο ΠτΔ στις 21:00 θα απευθύνει χαιρετισμό στην πρώτη προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση με τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 10:00, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 2ου Συνεδρίου «Ελλάδα 2030» με θέμα «Οικονομία και Ανάπτυξη. Μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, πρωτογενής παραγωγή. Η νέα Ατζέντα», στο ξενοδοχείο InterContinental Athens.

Στις 21:00, ο κ. Τσούλας θα απευθύνει χαιρετισμό στην πρώτη προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση με τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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