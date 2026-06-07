Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο στα ανοικτά της Μάλτας

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένα αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή περισυνέλεξε 48 ναυαγούς.

Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του πλεούμενου που τους μετέφερε ανοικτά της Μάλτας, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική ακτοφυλακή.

«Το σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη λιβυκή ακτή (...), έπλεε με περίπου 60 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένα αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή περισυνέλεξε 48 ναυαγούς», ανέφερε η ακτοφυλακή στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ακτοφυλακή διευκρίνισε ότι η Μάλτα ζήτησε βοήθεια από την Ιταλία «μετά το ναυάγιο ενός πλοίου που θεωρούνταν ότι μετέφερε μετανάστες, με ανθρώπους να έχουν πέσει στη θάλασσα».

Το ναυάγιο σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 45 ναυτικών μιλίων (83 χιλιόμετρα) ανατολικά/νοτιοανατολικά της Μάλτας και μια μονάδα της ιταλικής ακτοφυλακής πήρε μέρος σήμερα το απόγευμα στις έρευνες.

Το πλοίο της ιταλικής ακτοφυλακής «έχει περισυλλέξει μέχρι τώρα 10 πτώματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ