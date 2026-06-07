Ειδήσεις | Ελλάδα

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Τα ναρκωτικά καθώς και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς αλλοδαπός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Σημαντική ποσότητα, περίπου 110 κιλά, ναρκωτικών εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο που φέρει ελληνικές πινακίδες και κατασχέθηκε από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ηγουμενίτσας της ΕΛΑΣ, στην Νέα Σελεύκεια, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, ένας 43χρονος Τούρκος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο στην Νέα Σελεύκεια, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Ηγουμενίτσας, και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα και στον χώρο αποσκευών του οχήματος, 102 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος 109 κιλών και 364 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά καθώς και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν, ενώ η αστυνομική έρευνα για την ανακάλυψη τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς αλλοδαπός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι χώρες με το φθηνότερο ρεύμα στον κόσμο και το παράδοξο των συχνών blackout

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς δηλώνονται αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα

Χρήσιμα tips που επιταχύνουν την διαδικασία έκδοσης της σύνταξης - Τι πρέπει να κάνουν οι 60αρηδες

tags:
Ναρκωτικά
Κάνναβη
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider