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Συνολικά 61 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης

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Συνολικά 61 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης
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Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής των διασωθέντων.

Ακόμη δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή στην πρώτη περίπτωση, λέμβος με 34 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Αργότερα, δεύτερη λέμβος με 27 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής των διασωθέντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Frontex
Μεταναστευτικό
Λιμενικό
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