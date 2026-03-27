Κεφαλογιάννης: Συγκροτούνται 4 ανακριτικά κλιμάκια για την αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού στην Ήπειρο

Σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Περιφέρεια Ηπείρου συγκάλεσε χθες, στα Ιωάννινα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη.

Σκοπός της σύσκεψης, ήταν ο συντονισμός και η ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε η Περιφέρεια Ηπείρου να εισέλθει στην αντιπυρική περίοδο με σαφείς ρόλους, ενιαίο επιχειρησιακό σχεδιασμό και αυξημένη δυνατότητα πρόληψης και άμεσης απόκρισης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην πρόληψη και στην ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν έργα και παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος και του συνολικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, μεταξύ των οποίων και δράσεις του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύεται ουσιαστικά ο στόλος και ο επιχειρησιακός εξοπλισμός του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων και μέσων επιτήρησης, αναβαθμίζονται συνολικά οι δυνατότητες πρόληψης, επιτήρησης και απόκρισης. «Μέσω της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος ενισχύεται περαιτέρω. Ήδη έχουν παραληφθεί τρία αεροσκάφη τύπου DIAMOND, τα οποία θα επιχειρούν παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος θα ενισχυθεί με τρία ελικόπτερα LEONARDO για τη μεταφορά προσωπικού, καθώς και με τα δύο πρώτα ελικόπτερα Super Puma», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών εκδηλώνεται εκτός δασικών εκτάσεων και επεκτείνεται σε αυτές, γεγονός που, όπως είπε ο υπουργός, καθιστά κρίσιμη τη διαχείριση των αγροτικών και χορτολιβαδικών περιοχών. Αναφερόμενος στα αίτια, σημείωσε ότι η αμέλεια αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των πυρκαγιών, καλύπτοντας περίπου το 60% των περιπτώσεων, ενώ ο εμπρησμός από πρόθεση εμφανίζει αυξημένη παρουσία στα μεγάλα συμβάντα.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε τη συγκρότηση τεσσάρων ανακριτικών κλιμακίων για την αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού στην Ήπειρο, με στόχο την ταχύτερη διερεύνηση και την ενίσχυση της αποτρεπτικής λειτουργίας του μηχανισμού.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία των έργων πρόληψης και μείωσης της καύσιμης ύλης, καθώς και της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ κράτους, αυτοδιοίκησης και επιχειρησιακών φορέων με τον υπουργό να επαναλαμβάνει ότι «η αποτελεσματική Πολιτική Προστασία προϋποθέτει συλλογική ευθύνη, συνεχή επιχειρησιακή εγρήγορση και θεσμική συνέπεια».

«Το αποτέλεσμα - η επιτυχία ή η αποτυχία της αντιπυρικής περιόδου - δεν κρίνεται μόνο την ώρα της πυρκαγιάς, αλλά πολύ νωρίτερα: στον βαθμό προετοιμασίας και ετοιμότητας, στην καθαρότητα των ρόλων, καθώς και στη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων», υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Επιπλέον, ο υπουργός τόνισε ότι το 2025 αποτέλεσε έτος καμπής για την Περιφέρεια Ηπείρου ως προς τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καθώς, όπως σημείωσε, καταγράφηκε σαφής αύξηση των ημερών υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, διαμορφώνοντας μια νέα, πιο απαιτητική επιχειρησιακή πραγματικότητα. Όπως ανέφερε, παρά τη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών σε σχέση με τον μακροχρόνιο μέσο όρο, η ένταση και η έκτασή τους αυξήθηκαν σημαντικά, με τη συνολική καμένη έκταση, όπως υπογράμμισε, να ανέρχεται σε 58.000 στρέμματα έναντι μέσου όρου 7.500 στρεμμάτων, επισημαίνοντας ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η αποτροπή της κλιμάκωσης μεμονωμένων περιστατικών σε μεγάλης έκτασης πυρκαγιές.

Παράλληλα, έθεσε τέσσερις βασικούς επιχειρησιακούς στόχους για την επόμενη αντιπυρική περίοδο:

• τον περιορισμό των ενάρξεων πυρκαγιών,

• την άμεση αντιμετώπιση στο αρχικό στάδιο,

• τη θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων

• και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κλείνοντας, ανέδειξε ότι η Πολιτική Προστασία είναι, πρωτίστως, ένα οικοσύστημα συνεργασίας και τόνισε ότι χωρίς τη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο μηχανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους Δασάρχες, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν ενώ υπογράμμισε ότι κάθε επιτυχία αποτελεί προϊόν συντονισμού, εμπιστοσύνης και συλλογικής προσπάθειας, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι όλοι θα ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τέλος, κατέστησε σαφές ότι η κλιματική κρίση δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό.

Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου συμμετείχαν ακόμα, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, οι βουλευτές, Ιωαννίνων, Γιώργος Αμυράς και Μαρία Κεφάλα, Άρτας, Γιώργος Στύλιος, Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγιακας, Πρέβεζας Σπύρος Κυριάκης, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, Ζίτσας, Μιχάλης Πλιάκος, Άρτας, Χριστόφορος Σιαφάκας, Καραϊσκάκη, Περικλής Μίγδος, Νικολάου Σκουφά, Κωνσταντίνος Παπασιώζος, Ζηρού, Γεώργιος Γιολδάσης, Δωδώνης, Χρήστος Ντακαλέτσης, ο γενικός επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Ηπείρου, υποστράτηγος Κωνσταντίνος Κακούσης, ο συντονιστής Π.Υ. Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων, υποστράτηγος, Ζώης Γιώτης, ο διοικητής της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας (8 Μ/Π ΤΑΞ - «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ»), ταξίαρχος Κολιός Βασίλειος, η επιθεωρήτρια Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Μαρία Τσιατούρα, ο αερολιμενάρχης του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Ευσταθίου, αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των Δασαρχείων, Υγειονομικών Μονάδων, του ΟΦΥΠΕΚΑ, της Νέας Εγνατίας Οδού, της Ιονίας Οδού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), της ΔΕΥΑ, της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ, του ΤΕΕ και των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ