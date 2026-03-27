Πολιτική | Ελλάδα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στη Λιβύη ο Γ. Γεραπετρίτης - Θα συναντηθεί με Χαφτάρ και αξιωματούχους
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου, στη Βεγγάζη, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ (Khalifa Haftar), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί, επίσης, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με Λίβυους αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Υπουργείο Εξωτερικών
Λιβύη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider