Υπογραφή συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας Ουκρανίας - Σ. Αραβίας

Η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που αποτελεί το υπόστρωμα για μελλοντικά συμβόλαια, τεχνολογική συνεργασία και επενδύσεις, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στο Κίεβο να μοιραστεί την εμπειρία στην αντιμετώπιση των επιθέσεων με drone ιρανικής κατασκευής τύπου Shahed με την ευκαιρία της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ριάντ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η συμφωνία υπεγράφη εν όψει συνάντησής του με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την τεχνογνωσία μας και το σύστημά μας με την Σαουδική Αραβία και να συνεργασθούμε για να ενισχύσουμε την προστασία ζωών», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram. Το Ριάντ «κατέχει αυτό που ενδιαφέρει την Ουκρανία», πρόσθεσε χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Στόχος της συμφωνίας είναι η Ουκρανία να βοηθήσει (την Σαουδική Αραβία) στην ανάπτυξη όλων των απαραίτητων στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας που λείπουν αυτή την στιγμή» για την «αντιμετώπιση των Shahed και άλλων drone. Η συμφωνία υπεγράφη χθες», διευκρίνισε ουκρανική πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, «οι Ουκρανοί αμύνονται απέναντι στις ίδιες τρομοκρατικές επιθέσεις, των βαλλιστικών πυραύλων και των drone, τις οποίες το ιρανικό καθεστώς εξαπολύει σήμερα στην Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις χώρες του Κόλπου όπου το Κίεβο έστειλε πρόσφατα στρατιωτικούς ειδικούς για να μεταδώσουν την τεχνογνωσία σχετικά με την αναχαίτιση των drone Shahed, που είναι σχεδιασμένα από το Ιράν και πλέον κατασκευάζονται μαζικά από την Μόσχα και χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία, που δέχεται καθημερινά επιθέσεις με εκατοντάδες drone Shahed, έχει αναπτύξει μεγάλη γκάμα φθηνών και αποτελεσματικών αμυντικών συστημάτων.

Αυτή η τεχνογνωσία είναι περιζήτητη στις χώρες του Κόλπου που έχουν γίνει στόχος του ίδιου τύπου ιρανικών drone σε αντίποινα για τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η συμφωνία ανάμεσα στο Κίεβο και το Ριάντ δεν αφορά μόνο συστήματα αναχαίτισης, διευκρίνισε υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος εξηγώντας ότι αντικείμενά της είναι «η κατασκευή ενός συστήματος, η ενσωμάτωσή του σε άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, η χρησιμοποίηση της ουκρανικής τεχνογνωσίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και όλων των άλλων στοιχείων της ανάλυσης δεδομένων για την αντιμετώπιση των Shaheds και άλλων drone.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ