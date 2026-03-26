Κομισιόν: Διερευνά τη συμμόρφωση του Snapchat για τους κανόνες προστασίας παιδιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τη συμμόρφωση του Snapchat με τους κανόνες για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία για να διερευνήσει κατά πόσον το Snapchat διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ιδιωτικότητας και προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Το Snapchat ενδέχεται να έχει παραβιάσει την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες εκθέτοντας ανηλίκους σε απόπειρες καλλωπισμού και στρατολόγησης για εγκληματικούς σκοπούς, καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με την πώληση παράνομων αγαθών, όπως ναρκωτικά ή προϊόντα με περιορισμό ηλικίας, όπως ατμοί και αλκοόλ.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε πέντε τομείς.

Διασφάλιση ηλικίας

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Snapchat, οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 ετών για να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα. Η Επιτροπή υποψιάζεται ότι η εξάρτηση του Snapchat από την υπεύθυνη δήλωση ως μέτρο διασφάλισης της ηλικίας είναι ανεπαρκής. Δεν εμποδίζει την πρόσβαση παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών στην υπηρεσία, ούτε αξιολογεί επαρκώς κατά πόσον οι χρήστες είναι ηλικίας κάτω των 17 ετών, κάτι που είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση μιας κατάλληλης για την ηλικία εμπειρίας. Επιπλέον, η Επιτροπή υποψιάζεται ότι το εργαλείο με το οποίο οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν στο Snapchat την παρουσία ανηλίκων ηλικίας κάτω των 13 ετών στην υπηρεσία του δεν είναι διαθέσιμο στους χρήστες στην εφαρμογή.

Περιποίηση και στρατολόγηση ανηλίκων για εγκληματικές δραστηριότητες

Η Επιτροπή υποψιάζεται ότι το Snapchat δεν προστατεύει επαρκώς τους ανηλίκους από το να έρχονται σε επαφή με χρήστες με επιβλαβή πρόθεση, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση ή η στρατολόγηση για εγκληματικές δραστηριότητες. Επιτρέποντας την κατάχρηση των υπηρεσιών τους από ενήλικες οι οποίοι, μη γνωστοποιώντας την πραγματική ηλικία τους κατά την εγγραφή ή τροποποιώντας την στη συνέχεια, προσποιούνται ότι είναι ανήλικοι, το Snapchat ενδέχεται να μην εφαρμόζει επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των παιδιών από την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο, επαφή, συμπεριφορά και άλλους κινδύνους.

Ανεπαρκείς προεπιλεγμένες ρυθμίσεις λογαριασμού

Η Επιτροπή υποψιάζεται ότι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Snapchat δεν παρέχουν επαρκή προστασία της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και της προστασίας των ανηλίκων. Για παράδειγμα, τα παιδιά και οι έφηβοι συνιστώνται αυτόματα σε άλλους χρήστες μέσω του συστήματος "Εύρεση φίλων" και οι ειδοποιήσεις push παραμένουν ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Επιπλέον, κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού, δεν παρέχεται στους χρήστες επαρκής καθοδήγηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά απορρήτου και ασφάλειας, ούτε παρέχεται εξήγηση για τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων του λογαριασμού.

Διάδοση πληροφοριών σχετικά με την πώληση απαγορευμένων προϊόντων

Στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι επιγραμμικές πλατφόρμες πρέπει να μετριάζουν τους συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από την υπηρεσία τους. Η Επιτροπή υποψιάζεται ότι το Snapchat παραβιάζει την υποχρέωση αυτή. Για παράδειγμα, τα εργαλεία ελέγχου περιεχομένου που διαθέτει δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά για την πρόληψη της διάδοσης πληροφοριών που υποδεικνύουν στους χρήστες την πώληση παράνομων προϊόντων, όπως ναρκωτικών, ή ειδών περιορισμένης ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των ατμών και του αλκοόλ. Επιπλέον, η πλατφόρμα δεν φαίνεται να εμποδίζει αποτελεσματικά τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων, να έχουν πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο.

Αναφορά παράνομου περιεχομένου

Η Επιτροπή υποψιάζεται ότι οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται επί του παρόντος για την κοινοποίηση παράνομου περιεχομένου δεν είναι ούτε εύκολοι στην πρόσβαση ούτε φιλικοί προς τον χρήστη και μπορούν να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα σκοτεινά μοτίβα στον σχεδιασμό τους. Επιπλέον, η Επιτροπή υποψιάζεται ότι το Snapchat δεν ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής, μεταξύ άλλων μέσω του εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών του Snapchat.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα διεξαγάγει τώρα διεξοδική έρευνα. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων, για παράδειγμα με την αποστολή αιτημάτων για πληροφορίες στο Snapchat και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων ή επιθεωρήσεων.

Η κίνηση επίσημης διαδικασίας εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής, όπως η λήψη προσωρινών μέτρων και η έκδοση απόφασης μη συμμόρφωσης. Η Επιτροπή έχει επίσης την εξουσία να αποδέχεται δεσμεύσεις του Snapchat για την επίλυση του ζητήματος που εγείρεται κατά τη διαδικασία.

Η σημερινή κίνηση επίσημης διαδικασίας σημαίνει ότι η Επιτροπή αναλαμβάνει την έρευνα που κίνησε στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 η ολλανδική συντονίστρια ψηφιακών υπηρεσιών (DSC), Αρχή για τους Καταναλωτές και τις Αγορές (ACM), σχετικά με τις πωλήσεις ατμών σε ανηλίκους στο Snapchat. Η ACM θα συμμετάσχει στην έρευνα της Επιτροπής και θα συνεχίσει να την υποστηρίζει.

Δηλώσεις

Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία: Από την περιποίηση και την έκθεση σε παράνομα προϊόντα έως τις ρυθμίσεις λογαριασμού που υπονομεύουν την ασφάλεια των ανηλίκων, το Snapchat φαίνεται να έχει παραβλέψει το γεγονός ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες απαιτεί υψηλά πρότυπα ασφάλειας για όλους τους χρήστες. Με την έρευνα αυτή, θα εξετάσουμε προσεκτικά τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία μας.

Ιστορικό

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες του 2025 σχετικά με την προστασία των ανηλίκων ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των πλατφορμών με την υποχρέωση διασφάλισης υψηλού επιπέδου ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας για τους ανηλίκους. Οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν ότι η υπεύθυνη δήλωση δεν θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστο μέτρο διασφάλισης της ηλικίας· οι ανήλικοι δεν θα πρέπει να είναι εύκολα ανιχνεύσιμοι από ενήλικες ούτε να συνιστώνται ως προτάσεις επικοινωνίας από ενήλικες, και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και ο σχεδιασμός διεπαφής των παιδιών θα πρέπει να καθορίζονται στο υψηλότερο διαθέσιμο επίπεδο προστασίας.

Η κίνηση έρευνας από την Επιτροπή βασίζεται στην ανάλυση των εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου του Snapchat από το 2023, το 2024 και το 2025, καθώς και στις απαντήσεις στο αίτημα παροχής πληροφοριών που εστάλη στις 10 Οκτωβρίου 2025. Το αίτημα αυτό ζητούσε λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα επαλήθευσης της ηλικίας του Snapchat, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που εμποδίζουν τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε παράνομα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ναρκωτικών, και τους ανηλίκους να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα περιορισμένης ηλικίας, όπως οι ατμοί.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που συνέλεξε η ACM κατά την έρευνά της σχετικά με τη συμμόρφωση του Snapchat με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά την πώληση ατμών σε ανηλίκους στις Κάτω Χώρες, καθώς και τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Τηλεπικοινωνιών, Ταχυδρομείων και Σιδηροδρόμων (BNetzA), την DSC για τη Γερμανία. Η Επιτροπή έλαβε επίσης εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς ερευνητές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλες δημόσιες αρχές.

Στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με παραβίαση της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους μέλους τους. Η Επιτροπή έχει επίσης θέσει σε εφαρμογή ένα εργαλείο για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, το οποίο επιτρέπει στους υπαλλήλους και σε άλλα άτομα με γνώσεις να επικοινωνούν με την Επιτροπή με ανώνυμο τρόπο, ώστε να συμβάλλουν στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης από την Επιτροπή μέσω καθορισμένων πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών/πολύ μεγάλων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης.