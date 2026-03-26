Ζαχαράκη: Η ίδρυση της ΑΣΠΤ εκπληρώνει το όραμα χρόνων του καλλιτεχνικού και δημιουργικού κόσμου της χώρας

Ιστορική στιγμή χαρακτήρισε η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, στην ολομέλεια όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την ΑΣΠΤ.

Η υπουργός Παιδείας ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ανοίγει η διαδικασία τροποποίησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με τη δημιουργία διακριτής κατηγορίας που θα αντανακλά το ειδικό καθεστώς των καλλιτεχνικών σπουδών. Πρωτοβουλία αναλαμβάνει το υπουργείο Παιδείας για την αντιμετώπιση, με συγκροτημένο τρόπο, του πάγιου αιτήματος του κλάδου για απόδοση ECTS στους αποφοίτους των καλλιτεχνικών σχολών. Η Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της επεφύλασσε μια σημαντική βελτίωση στο αρχικό κείμενο του σχεδίου νόμου: το πρόγραμμα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι απόφοιτοι ΑΣΚΕ και ΑΣΜΕ, που θα επιδιώξουν ακαδημαϊκή συνέχεια των σπουδών τους, θα είναι διάρκειας ενός έτους αντί για δύο έτη που είχε αρχικά προβλεφθεί.

«Βρισκόμαστε σήμερα σε μια ιστορική στιγμή. Σε μια στιγμή κατά την οποία η Πολιτεία αποφασίζει να κάνει μεγάλα, ουσιαστικά και καθαρά βήματα για έναν χώρο που για δεκαετίες έδινε στην Ελλάδα φως, κύρος, δημιουργία και διεθνή ακτινοβολία, χωρίς ποτέ να έχει λάβει την πλήρη θεσμική θέση που του άξιζε.

Με το παρόν νομοσχέδιο δεν προχωρούμε απλώς σε μία ακόμη μεταβολή του εκπαιδευτικού χάρτη. Προχωρούμε στην ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, ενός οράματος ολόκληρων γενεών για τον καλλιτεχνικό και δημιουργικό κόσμο της χώρας», είπε η υπουργός Παιδείας.

Αναφερόμενη στην πρόνοια του νομοσχεδίου για την καθιέρωση κατηγορίας «Κ.Ε»-Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, ως τυπικό προσόν για την εργασία στο Δημόσιο, ο υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι με τις τιθέμενες διατάξεις μπαίνουν κανόνες και δίνεται διέξοδος σε μια χρόνια εκκρεμότητα. «Προχωρούμε στη δημιουργία της κατηγορίας της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, εντός του Δημοσίου, βάζοντας κανόνες εκεί όπου υπήρχε ασάφεια, διαμορφώνοντας διαδρομές εκεί όπου υπήρχε αδιέξοδο και δίνοντας θεσμική κατοχύρωση εκεί όπου για χρόνια υπήρχε εκκρεμότητα.

Και προχωρούμε, επιπλέον, σε μια στρατηγική επιλογή με ιδιαίτερο βάθος, μεταφέροντας την αρμοδιότητα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας. Εκεί όπου ανήκει ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής συνέχειας, της διαβάθμισης των τίτλων, της ακαδημαϊκής προοπτικής και της συνολικής πολιτικής για το μέλλον αυτού του πεδίου», είπε η κ. Ζαχαράκη.

Ιδίως για την ίδρυση της ΑΣΠΤ, που αποτελεί και τον βασικό πυρήνα του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι «δεν είναι μια αποσπασματική αλλαγή», «δεν είναι μια διοικητική συγκόλληση», «δεν είναι μια λύση συγκυρίας», αλλά «επιλογή με υψηλό συμβολισμό».

«Είναι μια εκπλήρωση ενός οράματος 50 ετών, αλλά ταυτόχρονα επένδυση για τα επόμενα πενήντα χρόνια. Η χώρα μας είχε και έχει δημιουργούς καταξιωμένους, ανθρώπους που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου, που έδωσαν στον ελληνικό πολιτισμό κύρος και ακτινοβολία, που απέδειξαν ότι η επιρροή της Ελλάδας μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από το μέγεθός της.

Αυτός ο χώρος είχε ταλέντο, είχε ιστορία, είχε διεθνές αποτύπωμα. Δεν είχε, όμως, ένα ενιαίο, δημόσιο, υψηλού επιπέδου ίδρυμα παραστατικών τεχνών αντάξιο αυτής της διαδρομής.

Σήμερα αυτό αλλάζει. Και γι' αυτό η ΑΣΠΤ δεν αφορά μόνο το σήμερα. Είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», ανέφερε η υπουργός Παιδείας και τόνισε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «δεν σχεδιάστηκε πίσω από κλειστές πόρτες» αλλά μετά από εκτενή διαβούλευση γιατί «η Πολιτεία επέλεξε να προχωρήσει όχι μονομερώς, αλλά σε σταθερή συνεννόηση με το πεδίο, με σεβασμό στις αγωνίες, στους προβληματισμούς και στις τεκμηριωμένες προτάσεις όλων των εμπλεκομένων».

Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τον χώρο της τέχνης, τις σχολές, τους θεσμούς, τα ιδρύματα, ανθρώπους με βαθιά γνώση, με ιστορική διαδρομή και με πραγματική αγωνία για το μέλλον της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ανέφερε η υπουργός Παιδείας. «Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία εδράζεται σε ένα πνεύμα συνεργασίας όλων των μερών, σε έναν γόνιμο διάλογο με το πεδίο και σε μια ειλικρινή προσπάθεια να ενσωματωθούν παρατηρήσεις που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, τη συνέχεια και τη θεσμική ανθεκτικότητα της μεταρρύθμισης», είπε η υπουργός Παιδείας.

Όπως σημείωσε η κ. Ζαχαράκη, «για πρώτη φορά, οι παραστατικές τέχνες αποκτούν σταθερή πανεπιστημιακή στέγη, με πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών, με ερευνητική διάσταση, με θεσμική συνέχεια, με ακαδημαϊκό βάθος. Για πρώτη φορά, η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις παραστατικές τέχνες ως πλήρες γνωστικό και επαγγελματικό πεδίο. Για πρώτη φορά, οι τίτλοι καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αποκτούν σαφή θέση στο σύστημα και στο Δημόσιο, με τη σύσταση της νέας κατηγορίας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.

Για πρώτη φορά, η καλλιτεχνική εκπαίδευση παύει να κινείται σε γκρίζες ζώνες. Αποκτά καθαρούς κανόνες, διακριτή διοικητική ένταξη, προβλέψιμη διαδρομή και πραγματική θεσμική αναγνώριση».

Αναφερόμενη στη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών αποφοίτων των καλλιτεχνικών σχολών, η υπουργός Παιδείας επισήμανε ότι διαμορφώνεται ειδικός ακαδημαϊκός διάδρομος συνέχειας μέσω προγράμματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διάρκειας ενός έτους για αποφοίτους ΑΣΚΕ και ΑΣΜΕ, για την περίπτωση όταν το πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών συνδέεται άμεσα και οργανικά με την ίδια την ΑΣΠΤ, που αποτελεί άλλωστε την φυσική ακαδημαϊκή συνέχεια των σπουδών τους.

«Μιλάμε για μια στοχευμένη, ακαδημαϊκά τεκμηριωμένη και λειτουργική γέφυρα συνέχειας, που έρχεται να προστεθεί στις διαδρομές τις οποίες από την αρχή είχαμε θέσει ως στρατηγικό στόχο», είπε η υπουργός Παιδείας.

Η κ. Ζαχαράκη ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι το υπουργείο Παιδείας, αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα προχωρήσει στη θεσμοθετημένη διαδικασία τροποποίησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με τη δημιουργία διακριτής κατηγορίας που θα αντανακλά το ειδικό καθεστώς αυτών των σπουδών και θα αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση τους μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

«Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Διότι το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου το κράτος περιγράφει, ταξινομεί και αναγνωρίζει με σαφήνεια τη θέση κάθε εκπαιδευτικής διαδρομής. Είναι το εργαλείο που συνδέει τίτλους, επίπεδα, επαγγελματική προοπτική, ακαδημαϊκή συνέχεια και θεσμική ορατότητα.

Γι' αυτό και η επόμενη κίνηση της Πολιτείας οφείλει να είναι ακριβώς αυτή. Να αποτυπώσει με καθαρό και διακριτό τρόπο τη θέση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης μέσα στο εθνικό σύστημα προσόντων, ώστε να πάψει οριστικά να αντιμετωπίζεται με όρους ασάφειας, αποσπασματικότητας ή διοικητικής εκκρεμότητας», είπε η υπουργός Παιδείας. Ενημέρωσε επίσης ότι «μετά την πλήρη ανάληψη του αντικειμένου της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από το υπουργείο Παιδείας, θα προχωρήσει η διαμόρφωση των αναγκαίων διαδικασιών, αρμοδιοτήτων και θεσμικών εργαλείων σε εποπτευόμενους φορείς και υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστεί με συγκροτημένο τρόπο και το πάγιο αίτημα του κλάδου για απόδοση ECTS στους αποφοίτους των σχολών, στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της λειτουργίας της».

Στο κλίμα αυτό, υπογράμμισε ότι «το σημερινό νομοσχέδιο είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Δεν είναι, όμως, το τελευταίο. Είναι η αφετηρία μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης που θα ακολουθήσει στον χώρο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, σε συνέχεια ώριμης σκέψης και συζήτησης με τους φορείς και τους ανθρώπους του χώρου.

Μιας μεταρρύθμισης που θα οργανώσει με μεγαλύτερη καθαρότητα τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, θα ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των τίτλων, θα δημιουργήσει σταθερές γέφυρες συνέχειας και θα επιτρέψει, με θεσμικά ορθό τρόπο, την πλήρη αναβάθμιση του πεδίου.

Μιας μεταρρύθμισης που θα επιτρέψει στην Πολιτεία να αντιμετωπίσει ενιαία ζητήματα που για χρόνια ίσως έμεναν διάσπαρτα, αποσυνδεδεμένα ή διοικητικά μετέωρα. Μιας μεταρρύθμισης που θα δώσει οριστικές και όχι προσωρινές απαντήσεις»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ