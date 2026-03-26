Πρωθυπουργός Μαλαισίας: Το Ιράν επιτρέπει στα πλοία μας να περνούν από το Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας δήλωσε πως η Τεχεράνη επιτρέπει τώρα την διέλευση μαλαισιανών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ δήλωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τους ηγέτες του Ιράν, της Αίγυπτου, της Τουρκίας και άλλων περιφερειακών χωρών και είπε ότι τώρα επιτρέπεται σε μαλαισιανά πλοία να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Ανουάρ ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ιράν για το ότι επετράπη η διέλευση μαλαισιανών πλοίων.

«Είμαστε τώρα στη διαδικασία απεγκλωβισμού μαλαισιανών πετρελαιοφόρων και των εμπλεκόμενων εργαζομένων ούτως ώστε να μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την πατρίδα», δήλωσε.

Ο Ανουάρ δήλωσε ότι συνομίλησε με το Ιράν και άλλες χώρες στο πλαίσιο των προσπαθειών να διευκολυνθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς το Ιράν νιώθει ότι έχει εξαπατηθεί κατ’ επανάληψη και θεωρεί ότι είναι δύσκολο να αποδεχθεί βήματα προς την ειρήνη χωρίς ξεκάθαρη και δεσμευτική εγγύηση ασφαλείας για το έθνος τους», δήλωσε.

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας θα διατηρήσει τις επιδοτήσεις για τις τιμές του πετρελαίου αλλά λαμβάνει μέτρα για να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος από τη διατάραξη στον εφοδιασμό, δήλωσε.

«Για εμάς τώρα, είμαστε αναγκασμένοι να διαχειριστούμε την κατάσταση διότι οι επιπτώσεις από τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, τον πόλεμο και την διακοπή της τροφοδοσίας πετρελαίου και αερίου, όλα έχουν αντίκτυπο σε εμάς», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ