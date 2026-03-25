Σάντσεθ: Το Ισραήλ θέλει να προκαλέσει στον Λίβανο «την ίδια καταστροφή» με τη Γάζα

Πέδρο Σάντσεθ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι εξίσου δικτατορικός και ακόμα πιο αιμοδιψής τύραννος από τον πατέρα του», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «επιδιώκει να προκαλέσει το ίδιο επίπεδο ζημιάς και καταστροφής» στον Λίβανο με αυτό που προκάλεσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα σε βουλευτές ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Σάντσεθ, που εμφανίστηκε στην κάτω βουλή για να εξηγήσει τη στάση της κυβέρνησής του απέναντι στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν, πρόσθεσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει πιο σκληροπυρηνική στάση από τον προκάτοχό του. «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι εξίσου δικτατορικός και ακόμα πιο αιμοδιψής τύραννος από τον πατέρα του», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Αλμυρό» το τραπέζι της 25ης Μαρτίου

Πόσο (και γιατί) «ξεφούσκωσε» το διεθνές ενδιαφέρον για απόκτηση κατοικιών στην Ελλάδα

Fuel pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αναλυτικά οι δικαιούχοι

