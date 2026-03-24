NYT: Ο Μπιν Σαλμάν πιέζει τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μετέφερε στον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν την καταστροφή της σκληροπυρηνικής κυβέρνησης του Ιράν.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πιέζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανο-ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία αποτελεί «ιστορική ευκαιρία» για την αναδιάρθρωση της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο «άτομα που ενημερώθηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με τις συνομιλίες».

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μετέφερε στον Τραμπ σε πολλαπλές συνομιλίες ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν την καταστροφή της σκληροπυρηνικής κυβέρνησης του Ιράν, ανέφεραν άτομα στους NYT.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας, υποστήριξε ότι το Ιράν αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για τις χώρες του Κόλπου, η οποία μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με την ανατροπή της κυβέρνησης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «δεν σχολιάζει τις ιδιωτικές συνομιλίες του προέδρου».

Ο πρίγκιπας Μπιν Σαλμάν φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να στείλουν στρατεύματα στο Ιράν για να καταλάβουν ενεργειακές υποδομές και να αναγκάσουν την κυβέρνηση να παραιτηθεί.

Οι New York Times σημείωσαν ότι η αναφορά τους βασίστηκε σε μαρτυρίες ατόμων που γνωρίζουν τις συνομιλίες στις οποίες συμμετείχαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας των συζητήσεων.

Παρά τις συγκεκριμένες αναφορές, η Σαουδική Αραβία έχει αρνηθεί δημόσια ότι πιέζει προς την κατεύθυνση της σύγκρουσης και διαπραγματεύεται για να υπάρξει μία ειρηνική λύση στον πόλεμο.