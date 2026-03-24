Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Χαμενεΐ θέλει διαπραγματεύσεις με Τραμπ» - Νέος γύρος έντασης στη Μ. Ανατολή

Ύπαρξη διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, φέρνουν στο φως ισραηλινά ΜΜΕ που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης. Το Ynet αναφέρει ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συνομίλησε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, παρουσία του στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία φέρεται να πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου, με τον Ιρανό YΠΕΞ να μεταφέρει μήνυμα εκ μέρους του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αραγτσί ανέφερε ότι ο νέος ηγέτης επιθυμεί «να κλείσει σύντομα το ζήτημα». Παράλληλα, όπως αναφέρεται δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση προς το Ισραήλ από την Ουάσιγκτον για τη συγκεκριμένη επαφή. Παρά τις προσπάθειες να παραμείνει μυστικός ο δίαυλος, οι ισραηλινές αρχές φέρεται να έλαβαν γνώση μέσω άλλων πηγών.

Την ίδια στιγμή, το γεωπολιτικό θερμόμετρο παραμένει στο «κόκκινο» καθώς συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα την 25η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί συνεχείς επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Τελ Αβιβ και τη Χάιφα όπου έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές ενώ οι Ιρανοί καταγγέλλουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, δίχως όμως να έχουν αναφερθεί ζημιές, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ ότι δεν θα γίνουν στόχοι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Διάδοχος του Αλί Λαριτζανί ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ

Στο Λίβανο ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπάει τη Βηρυτό και άλλες περιοχές στα νότια όπου βρίσκονται μαχητές της Χεζμπολάχ, η οποία ανταπαντά με ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ. Το Ιράν διόρισε τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ, πρώην διοικητή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πιστό στον Αλί Λαριτζανί, αντικαταστάτη του τελευταίου στην ηγεσία του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Ο Αλί Λαριτζανί, εμβληματικός πολιτικός και πυλώνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διηύθυνε την ανώτατη αρχή ασφαλείας στο Ιράν μέχρι τον θάνατό του την περασμένη εβδομάδα από ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη. «Με τη γνώμη και την έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης και με διάταγμα του Προέδρου, ο Μοχαμάντ Μπακέρ Ζολγκάντρ διορίστηκε Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Κυβερνοσωμάτιο των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης» τονίζεται στο ανακοινωθέν.

Η ανακοίνωση του διορισμού του υψηλόβαθμου στρατιωτικού ως γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας κρίνεται ως σημαντική. Ο Ζολγκάντρ δεν είναι ένας τυχαίος γραφειοκράτης: είναι ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) με τεράστια εμπειρία στις μυστικές επιχειρήσεις και την εσωτερική ασφάλεια. Ο διορισμός του δείχνει ότι οι Φρουροί έχουν πάρει πλέον τα «κλειδιά» της χώρας από τους πολιτικούς.

Οι νεκροί του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ιράν: Τουλάχιστον 1.500 νεκροί, 18.551 τραυματίες

Λίβανος: Τουλάχιστον 1.001 νεκροί, 2.583 τραυματίες

Ιράκ: Τουλάχιστον 61 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Ισραήλ: Τουλάχιστον 18 νεκροί, 4.829 τραυματίες

Αμερικανικές δυνάμεις: Τουλάχιστον 13 νεκροί, 200 τραυματίες

Παλαιστίνη: Τουλάχιστον 4 νεκροί

Συρία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Κουβέιτ: Τουλάχιστον έξι νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Μπαχρέιν: Τουλάχιστον 2 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

ΗΑΕ: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί, 160 τραυματίες

Ομάν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί, 15 τραυματίες

Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον δύο νεκροί, 20 τραυματίες

Ιορδανία: Τουλάχιστον 28 τραυματίες

Κατάρ: Τουλάχιστον 16 τραυματίες

Το Κατάρ υποστηρίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες

Το Κατάρ «υποστηρίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες» προκειμένου να επιλυθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά δεν συμμετέχει με «άμεσο» τρόπο σε αυτόν, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας αυτής Ματζέντ αλ-Ανσάρι. «Υποστηρίζουμε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, είτε μέσω επισήμων είτε μέσω μη επισήμων διαύλων», διευκρίνισε.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προσπάθεια εκ μέρους του Κατάρ που να συνδέεται με μεσολάβηση» ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, πρόσθεσε. Η πιο σημαντική συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι η «κατάρρευση» του συστήματος ασφαλείας στον Κόλπο, που συνταράσσεται από τα ιρανικά πλήγματα σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, δήλωσε ακόμη ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών.

«Τα κράτη του Κόλπου, που έχουν εργαστεί σε στενό συντονισμό και παράλληλα προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, θα πρέπει να επανεκτιμήσουν μετά τον πόλεμο τι είναι πραγματικά ένα κοινό πλαίσιο περιφερειακής ασφάλειας», δήλωσε ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι, εκφράζοντας λύπη για «την κατάρρευση του συστήματος ασφαλείας» στην περιοχή ως πρώτη συνέπεια των εχθροπραξιών.