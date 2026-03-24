Μητσοτάκης: «Η κατασκευή του 6ου προβλήτα θα αναβαθμίσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης»

Η κατασκευή του 6ου προβλήτα θα αναβαθμίσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα του δώσει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε διαμετακομιστικό κόμβο και με την ολοκλήρωση των υποδομών οδικής και σιδηροδρομικής προσβασιμότητας το λιμάνι και η πόλη θα αποκτήσουν τη δυναμική που τους αξίζει, επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το υπό εκτέλεση έργο.

Η ολοκλήρωση του 6ου προβλήτα αναμένεται σε τρία χρόνια και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Τσάρας, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο στη Θεσσαλονίκης και θα δώσει τη δυνατότητα να αυξηθούν τα διακινούμενα κοντέϊνερ από 500.000 που είναι σήμερα, σε περίπου 1.500.000.

Με το έργο αυτό θα αλλάξει επίπεδο το λιμάνι, καθώς θα μπορέσει να συναγωνιστεί τα λιμάνια της ευρύτερης περιοχής, αλλά και η πόλη.

Ο κ. Τσιάρας πρόσθεσε πως από το 2018 και μετά έγιναν μια σειρά επενδύσεις στο λιμάνι οι οποίες αλλάζουν τη φυσιογνωμία του και το κάνουν πιο φιλικό στην πόλη.

«Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι, θα έλεγα, η μεγάλη κρυφή προίκα της πόλης, της Μακεδονίας της Βόρειας Ελλάδας. Η σημαντική αυτή επένδυση γίνεται προκειμένου το λιμάνι να αναβαθμιστεί συνολικά, να αυξήσει τη δυνατότητά του να μετατραπεί σε έναν πλήρη διαμετακομιστικό κόμβο, σε μια εποχή όπου η χώρα αξιοποιεί πλήρως τη γεωγραφική της θέση», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Οι υποδομές διασυνδεσιμότητας αποκτούν μια ξεχωριστή σημασία, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, και τις δυνατότητες που δίνει και η χερσαία ζώνη του λιμένα για νέα αναπτυξιακή δράση.

Το λιμάνι είναι η φυσική είσοδος της δυτικής πλευράς της πόλης και συνολικά ως προς την ανάγκη να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις υποδομές προσβασιμότητας, σιδηροδρομικώς και οδικώς, ώστε η Θεσσαλονίκη, πραγματικά, και το λιμάνι της, να αποκτήσουν τη δυναμική που τους αξίζει.

Οπότε χαίρομαι πραγματικά που, έστω και παρά τις όποιες καθυστερήσεις, αυτή η μεγάλη επένδυση προχωράει πια με δυναμικό ρυθμό -έχουμε τρία χρόνια για να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό- και για να τακτοποιήσουμε και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες, έτσι ώστε όταν με το καλό παραδοθεί όλες οι υποδομές διασυνδεσιμότητας να είναι κι αυτές έτοιμες και λειτουργικές», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ