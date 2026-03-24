Ρωσία: «Ανησυχητική» η επέκταση του πολέμου στην Κασπία Θάλασσα

Ντμίτρι Πεσκόφ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Εξαιρετικά αρνητική» τυχόν επέκταση του πολέμου γύρω από το Ιράν στην Κασπία Θάλασσα δηλώνει το Κρεμλίνο, εν μέσω της εκτεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Ρωσία θα θεωρούσε «εξαιρετικά αρνητική» τυχόν επέκταση του πολέμου γύρω από το Ιράν στην Κασπία Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Ισραήλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως ο στρατός του εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κασπία, πλήττοντας δεκάδες στόχους περιλαμβανομένων πυραυλακάτων. Στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε πως το Ισραήλ κατάφερε να περικόψει τις ναυτικές δυνατότητες του Ιράν εκεί.

Η Ρωσία και το Ιράν, που υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης πέρυσι, έχουν αμφότερα ακτές στην Κασπία.

Όσον αφορά την κατάσταση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο Πεσκόφ είπε ότι το Κρεμλίνο παρατηρεί πως υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις και από τις δύο πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το Ε9 για διορθώσεις έως 31 Ιουλίου

Fuel pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Επιδότηση λιπασμάτων 15%: Ποιοι την δικαιούνται, πώς γίνεται η αίτηση και τι σημαίνει για το κόστος παραγωγής

