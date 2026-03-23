Πολιτική | Διεθνή Νέα

Η Ρωσία εκφράζει ανησυχία για την εξάπλωση του πολέμου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Κρεμλίνο έκρινε σήμερα πως μόνον η «πολιτική και διπλωματική οδός» θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μίλησε σήμερα στον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί και εξέφρασε ανησυχία για την εξάπλωση του πολέμου του Ιράν στην Κασπία Θάλασσα.

«Εκφράστηκε αμοιβαία ανησυχία για την επικίνδυνη εξάπλωση της σύγκρουσης που προκλήθηκε από την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι οι επιθέσεις στις ιρανικές πυρηνικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της Μπουσέρ, θέτουν «μη αποδεκτούς κινδύνους στην ασφάλεια των Ρώσων μελών του προσωπικού και είναι γεμάτες με καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες».

«Η κατάσταση θα έπρεπε να έχει περάσει ήδη εδώ και καιρό σε μια οδό πολιτικής και διπλωματικής ρύθμισης. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στην εκτόνωση της δραματικά τεταμένης κατάστασης που κυριαρχεί τώρα στην περιοχή» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Επίσης προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε επίθεσης κατά του ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ στο Ιράν, όπου εργάζονται Ρώσοι ειδικοί. «Τα πλήγματα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι δυνάμει εξαιρετικά επικίνδυνα και δημιουργούν τον κίνδυνο να υπάρξουν συνέπειες, ίσως ακόμη και ανεπανόρθωτες», προειδοποίησε.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Κρεμλίνο
Ρωσία
Μόσχα
Μέση Ανατολή
Ντμίτρι Πεσκόφ
Σεργκέι Λαβρόφ
