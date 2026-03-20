Μ. Ανατολή: Το Ισραήλ χτύπησε ιρανικά πλοία και λιμάνια σε Περσικό Κόλπο και Κασπία

Newsroom
Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι «άρχισε να πλήττει στόχους του τρομοκρατικού, ιρανικού καθεστώτος στην περιοχή Νουρ».

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή Νουρ, που βρίσκεται στην Κασπία θάλασσα, κατά την 21η ημέρα του πολέμου που διεξάγει από κοινού με τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Εξάλλου το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τοπικές πηγές, μετέδωσε ότι 16 πλοία που βρίσκονταν σε λιμάνια του Κόλπου επλήγησαν σε επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Έπειτα από μια αμερικανοσιωνιστική αεροπορική επίθεση τουλάχιστον 16 πλοία που ανήκαν σε πολίτες στις πόλεις Μπάνταρ Λένγκε και Μπάνταρ-ε Κονγκ καταστράφηκαν ολοσχερώς», επεσήμανε αξιωματούχος της επαρχίας Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν.

