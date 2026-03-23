ΗΑΕ: Ο επικεφαλής της Adnoc αποκαλεί «οικονομική τρομοκρατία» τις επιθέσεις στο Ορμούζ

ΗΑΕ: Ο επικεφαλής της Adnoc αποκαλεί «οικονομική τρομοκρατία» τις επιθέσεις στο Ορμούζ
Ο επικεφαλής της εθνικής εταιρίας πετρελαίου των ΗΑΕ κατήγγειλε τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή και ζήτησε να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής της Adnoc, της εθνικής εταιρίας πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατήγγειλε σήμερα τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή και ζήτησε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, βασική αρτηρία για τη σταθερότητα των αγορών της ενέργειας.

«Η στρατιωτικοποίηση των Στενών του Ορμούζ δεν είναι μια επιθετική πράξη εναντίον μιας δεδομένης χώρας. Πρόκειται για οικονομική τρομοκρατία εναντίον όλων των χωρών. Και δεν πρέπει να αφήσουμε καμιά χώρα να θέσει υπό ομηρεία το Ορμούζ, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον», δήλωσε ο Σουλτάν Αλ Τζάμπερ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο συνέδριο CERAWeek, το σημαντικότερο του πετρελαϊκού και ενεργειακού τομέα που άρχισε σήμερα στο Χιούστον του Τέξας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Fuel pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Οι απειλητικοί κύκλοι του Ιράν - Μαγνήτης ο Αλέξης - Πώς διαβάζει τη Νέα Αριστερά ο Καρανίκας - 25η Μαρτίου στο Γιοχάνεσμπουργκ

Στις 26 Μαρτίου η ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού - Συνετή αύξηση εισηγείται η Νίκη Κεραμέως

ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος
Ιράν
Πετρέλαιο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta reader insider insider