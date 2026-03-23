«Κατρακυλά» το πετρέλαιο δια χειρός Τραμπ

Από την ανιούσα στην... «βουτιά» οδηγούνται οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, μετά την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν παραγωγικές συνομιλίες, γεγονός που τον οδήγησε να διατάξει τη διακοπή των επιθέσεων εναντίον βασικών ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate υποχωρούν 8% στα 90,10 δολάρια ανά βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο Brent έχασε επίσης περίπου 8% στα 103,91 δολάρια.

«Με ευχαρίστηση αναφέρω ότι οι ΗΠΑ και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με μία πλήρη και ολική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Με βάση τον τόνο και το ύφος αυτών των σε βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ' όλη την εβδομάδα, έχω δώσει εντολή στο Ύπ. Άμυνας να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση εναντίον ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών» υπογράμμισε στο Truth Social.

Η ανάρτηση έρχεται μετά την προθεσμία 48 ωρών που έδωσε ο Τραμπ στο Ιράν για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε το Brent στα 113 δολάρια το βαρέλι.

Η Goldman Sachs αύξησε απότομα τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, αναμένοντας ότι η μέση τιμή του Brent θα φτάσει τα 110 δολάρια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, από την προηγούμενη πρόβλεψη των 98 δολαρίων, ή μια αύξηση 62% από τον ετήσιο μέσο όρο του 2025. Η τράπεζα αναβάθμισε επίσης τις εκτιμήσεις της για το WTI στα 98 δολάρια τον Μάρτιο και στα 105 δολάρια τον Απρίλιο.

«Υποθέτοντας ότι οι ροές του Ορμούζ παραμένουν στο 5% των κανονικών ροών έως τις 10 Απριλίου, οι τιμές είναι πιθανό να τεθούν υψηλότερα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman.

Εάν οι ροές του Ορμούζ παραμείνουν στο 5% για 10 εβδομάδες, οι ημερήσιες τιμές του Brent πιθανότατα θα ξεπεράσουν το επίπεδο ρεκόρ του 2008, τόνισαν.