Κρεμλίνο: «Παρακολουθούμε τις αντικρουόμενες δηλώσεις αναφορικά με το Ιράν»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί αυτό που χαρακτήρισε ως αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν, με τη ρωσική προεδρία να εκφράζει την ελπίδα ότι ο πόλεμος θα διευθετηθεί γρήγορα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Υπήρξαν πολλές διαφορετικές δηλώσεις σήμερα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αντικρουόμενων. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ελπίζουμε ότι σύντομα θα επιστρέψει σε μια ειρηνική πορεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το TASS.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι διεξήχθησαν χθες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι οι δύο πλευρές είχαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας», λέγοντας ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ιρανικές πηγές διέψευσαν ότι υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ