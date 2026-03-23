Τραμπ για Ιράν: «Έχουμε σημαντικά σημεία συμφωνίας - Θα υπάρξει σοβαρή αλλαγή καθεστώτος»

Για την Τεχεράνη, ο Τραμπ έκανε πίσω για μείωση των τιμών ενέργειας και στρατιωτική αναδιοργάνωση ενώ τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες.

«Ισχυρές συνομιλίες» με το Ιράν, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ πως έχουν οι ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές είχαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας», παρά το γεγονός πως η Τεχεράνη διέψευσε κάθε επαφή με την Ουάσινγκτον, τονίζοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος υποχώρησε και έκανε πίσω με στόχο τη μείωση των τιμών ενέργειας και να κερδίσει χρόνο για τα στρατιωτικά του σχέδια ενώ τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στις συνθήκες που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο.

Ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή θα συνεχιστούν σήμερα και ότι αν οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν παραγωγικά, θα υπάρξει συμφωνία πολύ σύντομα. Όπως ανέφερε οι συνομιλίες έγιναν από τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ με ένα «κορυφαίο πρόσωπο» του ιρανικού καθεστώτος, στο πλαίσιο προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είχαμε πολύ, πολύ ισχυρές συνομιλίες. Θα δούμε πού θα οδηγήσουν. Έχουμε σημεία, σημαντικά σημεία συμφωνίας, θα έλεγα, σχεδόν όλα τα σημεία συμφωνίας... είχαμε πολύ ισχυρές συνομιλίες, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ τις είχαν», είπε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με έναν Ιρανό «ανώτερο ηγέτη», που δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Τραμπ, δεν θεωρεί πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ο ηγέτης του Ιράν και αυτός δεν συμμετέχει στις συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «έχουν απομείνει στο Ιράν ορισμένοι ηγέτες». «Έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός και ο ηγέτης», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ίσως βρούμε έναν ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα», δήλωσε, κάνοντας λόγο για μια κοινή ηγεσία. Όπως υπογράμμισε, μια «αλλαγή καθεστώτος» βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, ενώ απείλησε να «συνεχίσει τους βομβαρδισμούς ευχαρίστως», αν αποτύχουν οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με μια ομάδα Ιρανών ηγετών, που δεν κατονόμασε.

«Υπάρχει αυτόματα αλλαγή καθεστώτος» επειδή «όλοι οι αντιπρόσωποι του καθεστώτος έχουν σκοτωθεί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Διαπραγματευόμαστε με ανθρώπους που πιστεύω ότι είναι πολύ λογικοί, πολύ σταθεροί. (...) Είναι πολύ σεβαστοί και ίσως ένας από αυτούς να είναι αυτός που ψάχνουμε», είπε.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο ισραηλινούς αξιωματούχους και δημοσιογράφο του Axios, οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διαπραγματεύονται με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. «Οι χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των πλευρών, προσπαθούν να συγκαλέσουν μια συνάντηση αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ του Γαλιμπάφ και του Γουίτκοφ, του Κούσνερ καθώς και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς», αναφέρει ακόμα το πρακτορείο.

«Θέλουμε εμπλουτισμένο ουράνιο» από τους Ιρανούς, δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να μεταβεί στο Μέμφις, ενώ είπε πως η ιρανική πλευρά συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Έκανε λόγο για 15 σημεία συμφωνίας. «Δεν εγγυώμαι τίποτα», πρόσθεσε, ενώ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει μια «πραγματική πιθανότητα» συμφωνίας. Σημείωσε πως αν επιτευχθεί συμφωνία, (θα) είναι μια εξαιρετική αρχή για το Ιράν και εξαιρετική για την περιοχή.

Παράλληλα είπε ότι θέλει να υπάρχει «όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο στο σύστημα», όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα να χαλαρώσει τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στη θάλασσα. Υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα μόλις υπάρξει συμφωνία.

Αυτές οι δηλώσεις Τραμπ στους δημοσιογράφους έρχονται έπειτα από σειρά δηλώσεων που έκανε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες για τον καθολικό τερματισμό» των εχθροπραξιών, οι οποίες «θα συνεχισθούν αυτήν την εβδομάδα», σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social ανακοινώνοντας επίσης ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό για πενθήμερη αναβολή των επιθέσεων κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα, ανέφερε αργότερα στο Fox Business Network.

Ιρανικές πηγές αμφισβήτησαν τις δηλώσεις Τραμπ σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Παύση πυρός» για 5 ημέρες σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πενθήμερη «παύση πυρός» σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν μετά από «πολύ καλές συνομιλίες» με την Τεχεράνη. Όπως εξήγησε, οι τελευταίες δύο ημέρες χαρακτηρίζονται από «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν, με στόχο μια «πλήρη και συνολική επίλυση των εχθροπραξιών» στη Μέση Ανατολή ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι η απόφαση για την πενθήμερη αναβολή συνδέεται άμεσα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, η έκβαση των οποίων θα καθορίσει τα επόμενα βήματα. «Με ευχαρίστηση αναφέρω ότι οι ΗΠΑ και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με μία πλήρη και ολική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή» υπογράμμισε.

«Με βάση τον τόνο και το ύφος αυτών των σε βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ' όλη την εβδομάδα, έχω δώσει εντολή στο υπουργείο να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση εναντίον ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών» επεσήμανε στο Truth Social.

