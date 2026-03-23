Νότια Κορέα και Ομάν προτρέπουν το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Η Νότια Κορέα και το Ομάν προτρέπουν το Ιράν να ανοίξει το Ορμούζ, όσο το μπλοκάρισμα απειλεί κάθε μέρα περισσότερο την παγκόσμια οικονομία.

Η Νότια Κορέα προέτρεψε σήμερα το Ιράν να εγγυηθεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Oρμούζ και να ενεργήσει προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Περίπου το 70% των εισαγωγών πετρελαίου της Νότιας Κορέας διέρχεται από τα Στενά, που έχει κλείσει ουσιαστικά από το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Το κλείσιμο του στενού απειλεί την οικονομία της όγδοης χώρας στον κόσμο στην κατανάλωση αργού πετρελαίου.

Σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, ο Νοτιοκορεάτης ομόλογός του Τσο Χιούν κάλεσε την Τεχεράνη «να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στις χώρες του Κόλπου, να εγγυηθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και να σταθεροποιήσει τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε ενέργεια», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Τσο απαίτησε επίσης τη λήψη των «απαραίτητων μέτρων ασφαλείας» υπέρ των πολλών νοτιοκορεατικών πλοίων που έχουν αγκυροβολήσει στη ζώνη εν αναμονή της διέλευσής τους.

Οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανάγκασαν τη Σεούλ να επιβάλει ανώτατη τιμή στα καύσιμα, για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια.

Η Νότια Κορέα κατανάλωνε περίπου 2,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα το 2024, σύμφωνα με το Worldometer. Την ίδια χρονιά περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού διέρχονταν καθημερινά από το Ορμούζ.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε «πενθήμερη παύση πυρός» σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «πολύ καλές συνομιλίες» με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι τελευταίες δύο ημέρες χαρακτηρίζονται από «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν, με στόχο μια «πλήρη και συνολική επίλυση των εχθροπραξιών» στη Μέση Ανατολή ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Το Ιράν έχει διαψεύσει τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το Ομάν, το οποίο είχε διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στις τελευταίες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ότι «εργάζεται ενεργά» για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων από το στρατηγικής σημασίας Ορμούζ, το οποίο έχει ντε φάκτο μπλοκαριστεί από την Τεχεράνη.

«Το Ομάν εργάζεται ενεργά για να εφαρμοστούν μέσα ασφαλούς διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος δεν προκλήθηκε από το Ιράν και ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι οικονομικές του συνέπειες να επιδεινωθούν, αν συνεχιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ