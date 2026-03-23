IEA: Ο κόσμος αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες

«Αυτή η κρίση ως αυτό το στάδιο ισοδυναμεί με δυο πετρελαϊκές κρίσεις και την κατάρρευση της αγοράς αερίου μαζί», είπε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να βιώσει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), αναφερόμενος σε «μείζονα απειλή» για την παγκόσμια οικονομία. «Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα ο κ. Μπιρόλ, αναφερόμενος στις κρίσεις των χρόνων του 1970.

«Την εποχή, σε καθεμιά από τις κρίσεις, ο κόσμος είχε απολέσει περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή αλλιώς, αν προσθέταμε και τις δύο, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», εξήγησε ο κ. Μπιρόλ. Αναφερόμενος επίσης στις συνέπειες της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022,πρόσθεσε πως «αυτή η κρίση ως αυτό το στάδιο ισοδυναμεί με δυο πετρελαϊκές κρίσεις και την κατάρρευση της αγοράς αερίου μαζί». Τουλάχιστον σαράντα ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» ζημιές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή για 24η ημέρα, συνέχισε.

«Καμιά χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης, αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρξει δράση σε παγκόσμια κλίμακα», εκτίμησε ακόμη ο κ. Μπιρόλ. «Η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με μείζονα απειλή και ελπίζω (...) ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε.

Το στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, είναι ουσιαστικά κλειστό από το ξέσπασμα του πολέμου που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή από την 28η Φεβρουαρίου -- η μεταφορά εμπορευμάτων έχει κατακρημνιστεί (-95%), σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Αν το Ιράν δεν έχει ανοίξει το στενό ως τα ξημερώματα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «βομβαρδίσει και να αφανίσει» τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, «αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο».

Σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, το Ιράν διεξάγει πλήγματα αντιποίνων εναντίον υποδομών, ιδίως ενεργειακών, σε κράτη-συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή, κι εναντίον πλοίων κινούμενων στον Κόλπο, ιδίως όσων βρίσκονται κοντά στο στενό.

Με την προσδοκία πως θα φρέναρε την απογείωση των τιμών του μαύρου χρυσού, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή πως θα επιτρέψουν, για έναν μήνα, τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται από πλοία. Όμως η Τεχεράνη αντέτεινε πως δεν έχει κανένα πλεόνασμα αργού που βρίσκεται στη θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ