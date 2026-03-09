Η Νότια Κορέα επιβάλλει πλαφόν στα καύσιμα για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια

Η Νότια Κορέα πρόκειται να επιβάλει ανώτατο όριο τιμών στα καύσιμα για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα

Η Νότια Κορέα πρόκειται να επιβάλει ανώτατο όριο τιμών στα καύσιμα για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν στα ύψη τη Δευτέρα λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σε σημερινή ενημέρωση, ο πρόεδρος Λι Τζάε Μιούνγκ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα «επιβάλει γρήγορα» ένα ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, προσθέτοντας ότι η Σεούλ θα διερευνήσει τρόπους διαφοροποίησης των πηγών εισαγωγής ενέργειας, σύμφωνα με τηλεοπτική μετάδοση.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα, καθώς βασικοί παραγωγοί της Μέσης Ανατολής μείωσαν την παραγωγή τους και οι ΗΠΑ ζήτησαν την «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο. Τόσο το brent όσο και το WTI κινούνται σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ στη διάρκεια της νύχτας βρέθηκαν πολύ κοντά στα 120 δολάρια, με εκρηκτική άνοδο που ξεπέρασε το 25%. «Πρέπει να εισαγάγουμε γρήγορα και να εφαρμόσουμε με τόλμη ένα σύστημα ανώτατων τιμών για τα πετρελαϊκά προϊόντα, τα οποία πρόσφατα έχουν δει υπερβολικές αυξήσεις τιμών», δήλωσε ο Λι.

Το νοτιοκορεατικό μέσο ενημέρωσης Yonhap ανέφερε ότι η μέση τιμή βενζίνης στη Σεούλ ξεπέρασε τα 1.900 γουόν (1,28 δολάρια) ανά λίτρο την Παρασκευή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια και αυξήθηκε περαιτέρω στα 1.945 γουόν την Κυριακή.

«Χρειαζόμαστε αντίστοιχα μέτρα έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με στρατηγικούς εταίρους για να εντοπίσουμε γρήγορα εναλλακτικές γραμμές εφοδιασμού που δεν διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Λι.

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε προκλητικά σχόλια εν μέσω των αυξανόμενων τιμών, λέγοντας ότι η αύξηση των «βραχυπρόθεσμων τιμών του πετρελαίου» ήταν ένα «πολύ μικρό τίμημα που έπρεπε να πληρωθεί» για την καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν. «Μόνο οι ανόητοι θα σκέφτονταν διαφορετικά!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σταθεροποίηση της αγοράς

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επιβαρύνει «σημαντικά» την οικονομία της χώρας του, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο και τις εισαγωγές ενέργειας από την περιοχή αυτή.

Κάλεσε επίσης τις αρχές να «αντιδράσουν προληπτικά» στην αυξημένη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις αγορές συναλλάγματος.

Την περασμένη εβδομάδα, ο δείκτης Kospi της χώρας σημείωσε έντονες διακυμάνσεις, σημειώνοντας τη χειρότερη ημέρα που έχει καταγραφεί την Τετάρτη με πτώση 12%, πριν αυξηθεί ξανά κατά 10% την Πέμπτη και υποχωρήσει ξανά την Παρασκευή και τη Δευτέρα.

Στις τέσσερις συνεδριάσεις, θεσπίστηκαν πολλαπλοί περιορισμοί συναλλαγών στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και ο Kospi είδε δύο φορές να ενεργοποιούνται αυτόματοι διακόπτες (circuit breakers).

Το νοτιοκορεατικό γουόν έφτασε επίσης στο πιο αδύναμο επίπεδό του έναντι του δολαρίου από το 2009 στις 3 Μαρτίου, φτάνοντας στο ενδοημερήσιο υψηλό των 1.506,37 γουόν, πριν ενισχυθεί στα 1.457 την επόμενη ημέρα και αποδυναμωθεί ξανά από εκεί.

Ο Λι κάλεσε τις αρχές να «επεκτείνουν» το πρόγραμμα σταθεροποίησης της αγοράς ύψους 100 τρισεκατομμυρίων γουόν, εάν χρειαστεί, και να «προετοιμάσουν προληπτικά πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο κυβέρνησης και κεντρικής τράπεζας».

Το πρόγραμμα σταθεροποίησης που διέταξε ο Λι την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε στις 6 Μαρτίου και είχε σχεδιαστεί για να ηρεμήσει τις κεφαλαιαγορές.

Ωστόσο, η Korean Economic Daily ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι το πρόγραμμα δεν είχε σχεδιαστεί για να ενισχύσει τεχνητά τις τιμές των μετοχών, προειδοποιώντας ότι οι αρχές πρέπει να αποφεύγουν την αγορά μετοχών με τρόπο που στρεβλώνει την αγορά.

Οι ασιατικές αγορές αντιδρούν

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας φέρεται επίσης να έχει δώσει εντολή σε μια εθνική εγκατάσταση αποθήκευσης αποθεμάτων πετρελαίου να προετοιμαστεί για την απελευθέρωση αργού πετρελαίου, σύμφωνα με το Reuters την Κυριακή.

Το Reuters, επικαλούμενο υψηλόβαθμο μέλος του ιαπωνικού κοινοβουλίου, ανέφερε ότι λεπτομέρειες όπως ο χρόνος απελευθέρωσης παραμένουν ασαφείς.

Η Ιαπωνία διατηρεί έκτακτα αποθέματα πετρελαίου ισοδύναμα με 254 ημέρες εγχώριας κατανάλωσης από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Την Παρασκευή, το Βιετνάμ ανακοίνωσε ότι θα τροποποιήσει τους φόρους εισαγωγής στις εισαγωγές καυσίμων, ώστε να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια, με το Reuters να αναφέρει ότι η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας θα καταργήσει τους δασμούς εισαγωγής για τα καύσιμα.

Οι ασιατικές οικονομίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου, σύμφωνα με έκθεση του Ατλαντικού Συμβουλίου στις 5 Μαρτίου.

Ενώ η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, έχει μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή πετρελαίου από χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν.

«Η οικονομία της είναι περίπου τόσο πετρελαϊκής έντασης όσο της Ιαπωνίας ή της Ταϊβάν, και πολύ λιγότερο από της Νότιας Κορέας», ανέφερε το Ατλαντικό Συμβούλιο, προσθέτοντας: «Κατά συνέπεια, ενώ μια πετρελαϊκή κρίση θα έφερνε πραγματικό πόνο... θα μπορούσε να ενδυναμώσει το Πεκίνο σε σχέση με τους περιφερειακούς ανταγωνιστές του».