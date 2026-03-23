Μαρινάκης για μέτρα στήριξης: Πηγαίνουν σε εκείνους που έχουν ανάγκη

«Όλοι σίγουρα δεν θέλουν να πληρώνουν παραπάνω βενζίνη και από πολύ έως λίγο δυσκολεύονται» υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το ντίζελ είναι το καύσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι το καύσιμο που χρησιμοποιούν οι μεταφορείς, άρα ο περιορισμός της αύξησης του και όσο το δυνατόν η απορρόφηση από το κράτος της μεγαλύτερης τιμής του, που αυτός είναι ο στόχος στην αντλία, θα βοηθήσει, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα τρόφιμα και σε διάφορα είδη, τα οποία μεταφέρονται με αυτό το καύσιμο» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Άρα, για αυτό και έγινε αυτή η πιο επιθετική, από πριν, δηλαδή στην αντλία, παρέμβαση και όχι εκ των υστέρων. Ταυτόχρονα, επιδοτείται και η αύξηση, δηλαδή δίνεται στα τρία τέταρτα των ιδιοκτητών οχημάτων, γιατί θέλουμε σε αυτό το καύσιμο το οποίο είναι το πιο δημοφιλές, το χρησιμοποιούν τα περισσότερα οχήματα για τις δικές τους μετακινήσεις, να επιδοτηθούν αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, λόγω και των συγκεκριμένων χρημάτων, όπως καταλαβαίνετε, που μπορεί να διαθέσει το κράτος για αυτά τα έκτακτα μέτρα. Μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά να δοθούν και περισσότερα σε όλους» πρόσθεσε.

»Υπάρχει και η παράμετρος ότι ο στόχος είναι να στηρίξουμε τους Έλληνες πολίτες και όσους από αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όχι, για παράδειγμα, τους τουρίστες ή αυτούς οι οποίοι σε σχέση με άλλους έχουν μικρότερη δυσκολία. Όλοι σίγουρα δεν θέλουν να πληρώνουν παραπάνω βενζίνη και από πολύ έως λίγο δυσκολεύονται» υπογράμμισε.

«Άρα, με δεδομένα τα χρήματα που υπάρχουν και μπορούν να διατεθούν, τι στηρίζουμε; Στηρίζουμε στην αντλία όσο παραπάνω μπορούμε το ντίζελ, που είναι το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στηρίζουμε στην αμόλυβδη, τα τρία τέταρτα των οχημάτων, δηλαδή των ιδιοκτητών οχημάτων. Στηρίζουμε τους αγρότες και στηρίζουμε συνολικά την κοινωνία μέσα από αυτή την παρέμβαση, για να συγκρατηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και παράλληλα ένα μέρος αυτών των χρημάτων για να καλυφθεί και αυτό θα προέλθει από την περαιτέρω φορολόγηση των κερδών των τυχερών παιχνιδιών καζίνο» τόνισε.

Σε ερώτηση γιατί δεν προχώρησε η κυβέρνηση στην μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Καταρχάς δεν πήγαμε σε επιδόματα. Είναι μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουν ένα χαρακτήρα έκτακτο, δηλαδή για δύο μήνες, να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση και βλέπουμε. Είναι μια δεύτερη δέσμη μέτρων. Υπάρχει επιδότηση στην αντλία. Άρα ουσιαστικά απορροφάται ένα μέρος των αυξήσεων των τελευταίων εβδομάδων και να δούμε και πώς θα πάει η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες για να αξιολογηθούν τα δεδομένα και παράλληλα η στήριξη με το χαρακτήρα του επιδόματος, δηλαδή της προπληρωμένης κάρτας, γίνεται για να πάνε αυτά τα λεφτά περισσότερο σε εκείνους που έχουν ανάγκη.

Επί της αρχής και όταν η κυβέρνηση παίρνει μέτρα με μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή η τακτική πολιτική μας, η πολιτική που εφαρμόζεται από τις μέρες που αποφασίζεται και στο εξής, εμείς προτιμούμε τις μειώσεις φόρων. Γιατί ξέρετε, τα υπόλοιπα κόμματα που προτείνουν μειώσεις φόρων, όταν έχουν τη δυνατότητα να κυβερνήσουν, όταν έχουν δηλαδή την ευθύνη διακυβέρνησης, κάνουν το αντίθετο. Άρα η πρώτη κυβέρνηση που δικαιούται να ομιλεί με την έννοια της αξιοπιστίας είναι η κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 85 έμμεσους και άμεσους φόρους. Όταν όμως καλείσαι να πάρεις έκτακτα μέτρα και όχι μόνιμα μέτρα, πρέπει να φροντίζεις η στήριξη να πηγαίνει παραπάνω σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Γιατί αν μειώσεις οριζόντια τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα στηριχθεί και ένας τουρίστας. Το δημοσιονομικό κόστος από αυτό, δεν θα πάει μόνο στους πολίτες και ειδικά στους χαμηλόμισθους και στους χαμηλοσυνταξιούχους, στη μεσαία τάξη. Θα πάει και σε έναν τουρίστα και σε κάποιον ο οποίος δεν έχει οικονομικό πρόβλημα να πληρώσει 5-10 ευρώ παραπάνω για να βάλει βενζίνη.

Όταν παίρνουμε μόνιμα μέτρα, τότε προτεραιοποιούμε και το έχουμε αποδείξει τη μείωση των φόρων. Όταν παίρνουμε μόνιμα μέτρα τότε προτεραιοποιούμε την μείωση των φόρων, όταν παίρνουμε έκτακτα μέτρα ο στόχος είναι: πρώτον να βγαίνει ο λογαριασμός, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει έσοδα 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο κράτος, άρα πρώτον να βγαίνει ο λογαριασμός, δεύτερον να εξασφαλίζεται ότι αυτά θα περάσουν στον καταναλωτή και τρίτον να στηρίζονται παραπάνω αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γι' αυτό και έγιναν αυτές οι επιλογές».

Σε ερώτηση για την έναρξη της δίκης των Τεμπών και τις συνθήκες που υπήρξαν ανάφερε; «Είναι πολύ σημαντική ημέρα γιατί ξεκινάει η δίκη για ένα από τα πιο τραγικά δυστυχήματα που έχει βιώσει η χώρα μας και σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τους ανθρώπους αυτούς, τους συγγενείς των θυμάτων ή τους επιζώντες, που από σήμερα θα ξαναβιώσουν μέσα από αυτή τη δίκη όλη αυτή την τραγωδία. Είναι χρέος όλων μας να καταλάβουμε ότι πρέπει να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της.

Και δυστυχώς μέσα σε αυτό το πολύ βαρύ κλίμα που υπάρχει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους συνηγόρους, για τους συγγενείς των θυμάτων, για τους επιζώντες, δεν είναι μια ευχάριστη διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία που μπορεί να αποβεί σε έναν βαθμό λυτρωτική όταν αποδοθεί δικαιοσύνη όπως η δικαιοσύνη θα κρίνει.

Δυστυχώς παρεισφρήουν, όπως συμβαίνει αυτά τα τρία χρόνια, και κάποιοι οι οποίοι με πολιτικά κίνητρα, και δεν αναφέρουμε στους συνηγόρους, προσπαθούν να πυρπολήσουν τη διαδικασία, να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη, να καθυστερήσουν τη διαδικασία. Το ξαναλέω δεν αναφέρομαι σε συγγενείς ή συνηγόρους συγγενών, πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων με τα γνωστά σόου τα οποία κάνουν που δεν προσφέρουν κάτι. Πρέπει να προστατευτεί η δικαιοσύνη γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αποδοθεί η δικαιοσύνη, να μάθει η κοινωνία την αλήθεια, να πληρώσουν αυτοί που πραγματικά ευθύνονται».

«Μιλάμε για μια αίθουσα που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της δίκης στη Λάρισα. Υπάρχουν 40 θέσεις για τους κατηγορούμενους, μια κατηγορία καθισμάτων. Υπάρχουν 276 καθίσματα, τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με την έδρα του δικαστηρίου. Και υπάρχουν επιπλέον 135 καθίσματα στο κάτω επίπεδο για το ακροατήριο. Άρα αν προσθέσει κανείς το 276, με το 135, ξεπερνάμε τα 400 καθίσματα και παραπάνω από αυτό και αν αθροίσει κανείς και τα 40 που είναι για τους κατηγορούμενους τότε ξεπερνάμε τα 460 καθίσματα.

Στην ανάκριση, όπως μας λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης, είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. Δεν μπορούσε να ξέρει το υπουργείο από πριν πόσοι θα δηλωθούν στη δίκη, αλλά έγινε ένας υπολογισμός με βάση την ανάκριση. Άρα, σε μια δίκη όπου οι συνήγοροι στην ανάκριση ήταν 250, μένει να δούμε πόσοι θα νομιμοποιηθούν στην κύρια διαδικασία, γιατί ο κάθε κατηγορούμενος μπορεί να έχει και έναν παραπάνω, κάποιοι μπορεί να έχουν κοινούς συνηγόρους, θα το δούμε αυτό, θα το δει το δικαστήριο.

Με βάση ότι οι κατηγορούμενοι είναι 36 η πρόβλεψη αυτή ήταν με βάση τις ανάγκες της υπόθεσης. Άρα υπήρξε πρόβλεψη από το υπουργείο Δικαιοσύνης για μια αίθουσα η οποία είναι μαζί με την μεγάλη αίθουσα του Εφετείου Αθηνών οι δύο μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Υπήρξε πρόβλεψη με βάση τις ανάγκες της δίκης όπως προέκυψαν από την ανάκριση και το ξαναλέω ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται τέτοιες πιέσεις, πολωτικές, χρειάζεται από διάφορους συγκεκριμένους, με πολιτικά κίνητρα το ξαναλέω, χρειάζεται ηρεμία, νηφαλιότητα, ας αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους δικαστές, συνολικά τη δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της και ας σεβαστούμε την πλειονότητα των ανθρώπων, της κοινωνίας, όλη την κοινωνία και κυρίως τους συγγενείς όλους που θέλουν να μάθουν την αλήθεια για τους δικούς τους ανθρώπους» πρόσθεσε.

Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.