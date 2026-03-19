Δημοσκόπηση Metron Analysis: Double score για ΝΔ - Στο 31,1% στην εκτίμηση ψήφου

Η πρωτιά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και το κόμμα «έκπληξη». Όσα απάντησαν οι πολίτες σε έρευνα για λογαριασμό του Mega.

Νέα δημοσκόπηση πραγματοποίησε η Metron Analysis για λογαριασμό του Mega, επιβεβαιώνει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας ενώ αρνητική βαθμολογία φαίνεται να παίρνει και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν κατορθώνει να βγει από μια σχεδόν παγιωμένη εικόνα στην κοινή γνώμη.

Οι αρνητικές γνώμες παραμένουν σταθερά στο 81%, ποσοστό που έχει καταγραφεί σε όλες τις μετρήσεις των τελευταίων μηνών, και οι θετικές δεν ξεπερνούν το 11%. Αντίστοιχα, χαμηλή βαθμολογία και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με 13% θετικές γνώμες και 81% αρνητικές.

Εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 31,1%

ΠΑΣΟΚ: 13,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,5%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 4,6%

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.: 2,1%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 2%

Πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 23,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 8%

Ελληνική Λύση: 6,8%

ΚΚΕ: 6,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

ΜέΡΑ 25: 3,5%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Νίκη: 1,5%

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.: 1,6%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, εμφανίζονται οι Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού, παρότι δεν ηγούνται κάποιου πολιτικού φορέα.

Κανένας - 31%

Κυριάκος Μητσοτάκης – 28%

Ζωή Κωνσταντοπούλου – 8%

Κυριάκος Βελόπουλος – 6%

Νίκος Ανδρουλάκης – 5%

Αλέξης Τσίπρας – 5%

Μαρία Καρυστιανού – 5%

Σε σχέση με τον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (72%) δηλώνει ότι είναι αδικαιολόγητος και μόνο το 24% τον θεωρεί δικαιολογημένο. Για το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρ ατο άθροισμα των θετικών απαντήσεων (πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό) είναι 20%, για ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι θετικές τοποθετήσεις (πολύ πιθανό – αρκετά πιθανό) φτάνουν το 12%, ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού, η πιθανή ψήφος φτάνει το 27%.