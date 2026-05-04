Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα διατηρεί η ΝΔ - Πότε πρέπει να γίνουν εκλογές

Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για τα προβλήματα των πολιτών, το ρουσφέτι με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ποσοστά των κομμάτων.

Προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με την νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24. Την ίδια ώρα η έρευνα καταγράφει τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και τα ποσοστά των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τα ποσοστά των κομμάτων όσον αφορά την πρόθεση ψήφου διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ: 25,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,7%

Ελληνική Λύση: 7,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,7%

ΚΚΕ: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜΕΡΑ25: 2,3%

ΝΙΚΗ: 1,4%

Σπαρτιάτες: 0,9%

Δημοκράτες: 0,9%

Νέα Αριστερά: 0,8%

Άλλο κόμμα επιλέγει το 10,3%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε 18,4%.

Το κόμμα Τσίπρα

Όσον αφορά την ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι οι ερωτηθέντες να ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 65,9% απαντάει καθόλου, το 11,5% λίγο, το 11,4% αρκετά, το 7,7% πολύ, ενώ ένα 3,5% δεν απάντησε.

Η δημοσκόπηση καταγράφει άνοδο όσον αφορά τη δυνητική ψήφο στο ενδεχόμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Το κόμμα Καρυστιανού

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι οι ερωτηθέντες να ψηφίσουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 57,8% απαντάει καθόλου, το 15% λίγο, το 12,1% αρκετά, το 9% πολύ, ενώ ένα 6% δεν απάντησε.

Πότε πρέπει να γίνουν εκλογές

Στο ερώτημα για το πότε πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνουν εκλογές, οι ερωτηθέντες απάντησαν:

Άμεσα: 28,4%

Φθινόπωρο: 24,6%

Άνοιξη του 2027: 39,3%

ΔΓ/ΔΑ: 7,6%



Τα προβλήματα των πολιτών και τα μέτρα της κυβέρνησης

Όσον αφορά την ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών, σταθερά πρώτο παραμένει αυτό της ακρίβειας και του πληθωρισμού με ποσοστό 52,2%, ενώ ακολουθεί το ζήτημα της οικονομίας και της ανάπτυξης με 30,7%.

Η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα για το 18,1% των ερωτηθέντων, ενώ το ζήτημα της απονομής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου για το 15,6%.

Το κόστος της ενέργειας αποτελεί πρόβλημα για το 14,7% και ο πόλεμος στο Ιράν για το 11,7%, ενώ η κατάσταση στο ΕΣΥ συγκεντρώνει το 9,4% και η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας 9%.

Το 92,3% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ανησυχεί για την προοπτική ενός κύματος ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων, ενώ απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι περισσότεροι ερωτηθέντες όσον αφορά τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση για το ρουσφέτι

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 42,8% των πολιτών απαντάει, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι το ρουσφέτι είναι διαχρονικό στην Ελλάδα, ενώ το 42,2% ότι αυξήθηκε κατά τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ακόμα, το 11,4% θεωρεί ότι οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρόσθεσαν κάτι νέο, ενώ το 3,6% δεν απάντησε στην ερώτηση.