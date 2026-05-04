Στο «κόκκινο» η ένταση στο Ορμούζ: «Κανένα πλοίο δεν πέρασε τα Στενά» λένε οι Φρουροί

Οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom).

«Κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν πέρασε από το Ορμούζ τις τελευταίες ώρες και οι ισχυρισμοί (…) των Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και παντελώς λανθασμένοι» ανέφεραν οι Φρουροί σε μια ανάρτηση στο Telegram.

Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε σήμερα πως δύο υπό αμερικανική σημαία εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα Στενά καθώς αντιτορπιλικά του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στο Κόλπο. Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι εμπόδισε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο να μπει στον Κόλπο.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε επίσης ότι τα πλοία που παραβιάζουν τους κανονισμούς που έχει ανακοινώσει η Τεχεράνη σε ό,τι αφορά στα Στενά του Ορμούζ «θα τα σταματήσουν δια της βίας», όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Το Ιράν έχει αποκλείσει την είσοδο και έξοδο από τον Κόλπο για τα περισσότερα μη ιρανικά πλοία αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους στις 28 Φεβρουαρίου. Έχει απειλήσει ότι θα επιτεθεί σε πλοία που δεν έχουν λάβει άδεια καθώς θα διέρχονται από τα Στενά, έναν θαλάσσιο δίαυλο από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

«Χτυπήσαμε αμερικανικό πλοίο» λέει η Τεχεράνη - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν χτυπήθηκε, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. ⁠Central Command), μετά τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έβαλαν κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου, όταν αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις, κοντά στην παράκτια πόλη Τζασκ.

Την ίδια ώρα, ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πραγματοποίησε προειδοποιητική βολή κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου για να εμποδίσει την είσοδό του στα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν είναι «σαφές» εάν υπήρξαν ζημίες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη ιρανική πηγή, ότι εκτός των βολών προς την κατεύθυνση αμερικανικών πολεμικών πλοίων, η Τεχεράνη έχει προετοιμάσει και άλλα σενάρια τα οποία θα ενεργοποιήσει εάν παραστεί ανάγκη.

Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις δυνάμεις των ΗΠΑ να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το Tasnim, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο και δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να εκφοβίσουν το Ιράν. Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν απέτρεψε την είσοδο «αμερικανοσιωνιστικών» πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

Τα ΗΑΕ κατηγορούν το Ιράν ότι επιτέθηκε σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν ότι επιτέθηκε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρία του Αμπού Ντάμπι ADNOC το οποίο επιχείρησε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ.

Μονάδα επιμελητείας της ADNOC ανέφερε πως το Barakah ήταν χωρίς φορτίο όταν υπέστη επίθεση από δύο drones και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

«Τα ΗΑΕ τόνισαν περαιτέρω την ανάγκη το Ιράν να σταματήσει αυτές τις απρόκλητες επιθέσεις, να διασφαλίσει ότι είναι πλήρως δεσμευμένο στην άμεση παύση όλων των εχθροπραξιών, και το πλήρες και άνευ όρων άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Την ίδια στιγμή, η Νότια Κορέα εξετάζει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα εμπορικό πλοίο με νοτιοκορεατική σημαία δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap News. Το υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ένας εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας HMM είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο ενός από τα πλοία της που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι τα αίτια είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Το υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας από την πλευρά του έκανε λόγο για «έκρηξη» στο μηχανοστάσιο.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε νωρίτερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο φέρεται να επλήγη από άγνωστης προέλευσης βλήματα ενώ βρισκόταν περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ