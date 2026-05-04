Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ιρανικά σκάφη, αναχαίτισαν drones και πυραύλους

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχαίτισαν drones και πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Από την πλευρά του, ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι πολεμικά πλοία των ΗΠΑ βύθισαν ιρανικά σκάφη.

Ο ναύαρχος Κούπερ απηύθυνε επίσης αυστηρή σύσταση προς τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ που ξεκινούν την επιχείρηση «Ελευθερία» για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σημείωσε πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ και υπερβαίνει κάθε προσδοκία.

