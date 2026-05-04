Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα τηρήσει την διήμερη κατάπαυση του πυρός»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα πως η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου (σ.σ. προς Τετάρτη 6 Μαΐου).

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο ουκρανός πρόεδρος αναφέρει πως η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε στις προτάσεις του Κιέβου για εκεχειρία, υπογραμμίζοντας πως η απόφασή του οφείλεται στο γεγονός ότι πιστεύει πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

«Υπό αυτό το πρίσμα, ανακοινώνουμε κατάπαυση πυρός από τις 00:00 τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου», έγραψε.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε σε χρονοδιάγραμμα της εκεχειρίας, επισημαίνοντας πως η Ουκρανία θα ενεργήσει «συμμετρικά» από εκείνη τη στιγμή.

Νωρίτερα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ