Πιέσεις στην Wall Street στη «σκιά» της αναταραχής στη Μέση Ανατολή

Τροχοπέδη για την αμερικανική αγορά το νέο «άλμα» στις τιμές του πετρελαίου.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με την αλματώδη αύξηση των τιμών του πετρελαίου να προκαλεί αναταράξεις στην αμερικανική αγορά, ενώ τα νέα ιρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επαναφέρει στο προσκήνιο της ανησυχίες για επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με βαριές απώλειες 557 μονάδων ή 1,13% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 48.941 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε από τα ιστορικά υψηλά της Παρασκευής και διαμορφώθηκε στις 7.200 μονάδες με πτώση 0,41%. Καλύτερη η εικόνα στον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να υποχωρεί κατά 0,19% στις 25.067 μονάδες.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, S&P 500 και Nasdaq πέτυχαν ακόμα ένα ρεκόρ μέσα στο 2026, κλείνοντας την πέμπτη διαδοχική εβδομάδα ανόδου.

Το κλίμα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επιβαρύνθηκε από τη νέα αύξηση που σημείωσαν την Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να ενισχύεται κατά 6% στα 114,44 δολάρια/βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έκλεισε με άνοδο σχεδόν 4% στα επίπεδα των 106,42 δολαρίων/βαρέλι.

Νωρίτερα σήμερα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μια επίθεση που στοχοθέτησε σήμερα τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ το υπουργείο Άμυνας της χώρας του Κόλπου ανέφερε πως αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς τα χωρικά ύδατά τους, ενώ ένας τέταρτος πύραυλος συνετρίβη στη θάλασσα.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει πως διατηρεί το «πλήρες και νόμιμο» δικαίωμά του να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ιρανικές επιθέσεις σηματοδοτούν μια σοβαρή κλιμάκωση και συνιστούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Παράλληλα, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε έναν χάρτη που, όπως λέει, δείχνει την επέκταση των περιοχών που τελούν υπό ιρανικό έλεγχο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβάνοντας τα λιμάνια Φουτζάιρα και Χορφακάν όπως και τις ακτές του εμιράτου Ουμ αλ Κουάιν, μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι το Ιράν θα «σβηστεί από τον χάρτη» αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, σε συνέντευξή που έδωσε στο FOX News τη Δευτέρα. «Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά, πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι είχαμε πριν», είπε ο Τραμπ, αμέσως μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε πράγματα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Όλες είναι εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα, και θα το κάνουμε, αν χρειαστεί» τόνισε.