ΗΑΕ: Ιρανική επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα - Αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι

Επιπλέον, οι αρχές στη Φουτζάιρα των ΗΑΕ ανακοίνωσαν πως πυρκαγιά ξέσπασε στην Πετρελαϊκή Βιομηχανική Ζώνη Φουτζάιρα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναχαίτισαν τρεις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς τα χωρικά ύδατά τους, ενώ ένας τέταρτος πύραυλος συνετρίβη στη θάλασσα, ανέφερε σήμερα σε μια ανάρτηση στο Χ το υπουργείο Άμυνας της χώρας του Κόλπου.

Επιπλέον, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μια επίθεση που στοχοθέτησε σήμερα τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο ΜΜΕ της τοπικής κυβέρνησης.

«Τρεις Ινδοί υπήκοοι υπέστησαν μέτριας σοβαρότητας τραύματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες φροντίδες», διευκρίνισε αυτή η πηγή σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε ακόμα - Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ιρανικά σκάφη, αναχαίτισαν drones και πυραύλους

Φωτιά ξέσπασε στην πετρελαϊκή αυτή ζώνη σήμερα, έπειτα από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με προέλευση το Ιράν, είπαν οι αρχές.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε έναν χάρτη που, όπως λέει, δείχνει την επέκταση των περιοχών που τελούν υπό ιρανικό έλεγχο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβάνοντας τα λιμάνια Φουτζάιρα και Χορφακάν όπως και τις ακτές του εμιράτου Ουμ αλ Κουάιν, μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι επιθέσεις με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν τέλος σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στα ΗΑΕ από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχειρία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, την 8η Απριλίου.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει πως διατηρεί το «πλήρες και νόμιμο» δικαίωμά του να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ιρανικές επιθέσεις σηματοδοτούν μια σοβαρή κλιμάκωση και συνιστούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Λίγο νωρίτερα, ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματικό του στρατού, διαβεβαίωναν πως το Ιράν δεν έχει κανένα σχέδιο να στοχοθετήσει τα ΗΑΕ.