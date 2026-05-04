Το 31% των μισθωτών δηλώνει ότι εργάζεται συνήθως και τα Σαββατοκύριακα, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 18,5%

Πάνω από 3 στους 10 μισθωτούς στην Ελλάδα εργάζονται τακτικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ την ίδια στιγμή το 75% των ελεύθερων επαγγελματιών συνηθίζουν να δουλεύουν πέραν του 5νθήμερου.

Και ενώ το 21,3% των εργαζομένων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι εργάζεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat (2025), στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 31,5%, ενώ στους αυτοαπασχολούμενους στο 75%. Ο «πρωταθλητισμός» της Ελλάδας στην υπερεργασία δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο, καθώς τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με τους πιο... δουλευταράδες της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται πως η χώρα μας κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2024, όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων που εργάζονται πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα. Τότε το 12,4% των Ελλήνων εργαζομένων υπερέβη αυτό το όριο, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που έφτανε το 6,6%. Παρά το γεγονός ότι σε όλη την Ε.Ε. η υπερωριακή εργασία μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια (από 9,8% το 2014 σε 8,4% το 2019), η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή αυτής της λίστας.

Η εποχικότητα ορισμένων επαγγελμάτων σε συνδυασμό με την παράταση της τουριστικής σεζόν, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υπερεργασία στην Ελλάδα, γεγονός που προβλέπεται (και προστατεύεται) από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Οι δηλωμένες υπερωρίες το 2025 αυξήθηκαν κατά 2,45 εκατομμύρια ώρες – ποσοστό 53% – σε σχέση με το 2024. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στον τουρισμό, όπου οι υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 681% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου. Στην εστίαση, η αύξηση ήταν 181%, ενώ αύξηση υπήρξε σε λιανεμπόριο (+94%) και βιομηχανία (+55%),

Η εργασία το Σάββατο ή την Κυριακή, αν δεν προβλέπεται από την αρχική σύμβαση πενθήμερης εργασίας, θεωρείται υπερεργασία ή υπερωρία και αμείβεται με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, ενώ η εργασία την Κυριακή συνεπάγεται προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου.

Τι ισχύει στην Ευρώπη

Η εργασία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μεταξύ των Ευρωπαίων ήταν πιο συχνή στους εργαζόμενους στον τομέα υπηρεσιών και πωλήσεων, όπου το ποσοστό έφτασε το 47,6%, στους ειδικευμένους εργαζόμενους στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία με 47,2%, καθώς και σε εργαζόμενους σε στοιχειώδη επαγγέλματα, όπου το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 25,7%.

Μόλις το 18,5% των μισθωτών εργαζομένων δήλωσε ότι εργάζεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Αντίθετα, τα ποσοστά ήταν σημαντικά υψηλότερα στους αυτοαπασχολούμενους: 45,8% για όσους απασχολούν προσωπικό (εργοδότες), 35,9% για όσους εργάζονται χωρίς υπαλλήλους, καθώς και 45,1% για τα συμβάλλοντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, με 31,5%. Ακολούθησαν η Κύπρος με 31,3% και η Μάλτα με 29,2%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία με 3,0%, στην Πολωνία με 4,2% και στην Ουγγαρία με 6,2%.

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, η Ελλάδα βρέθηκε και πάλι στην κορυφή με ποσοστό 75%. Ακολούθησαν το Βέλγιο με 65,9% και η Γαλλία με 61,0%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία με 9,9%, στη Σλοβακία με 15,0% και στην Πολωνία με 15,1%.