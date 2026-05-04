Ο Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία για τις 8 και 9 Μαΐου

Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε σήμερα διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «μη σοβαρή την πρόταση»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα στον Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο ως «μη σοβαρή», τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

