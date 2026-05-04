Πολιτική | Διεθνή Νέα

Ο Τραμπ καλεί την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση «Ελευθερία»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Τραμπ καλεί την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση «Ελευθερία»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανέφερε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν «επτά» ιρανικά ταχύπλοα, υποστηρίζοντας πως ήταν «όσα τους είχαν απομείνει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου ένα φορτηγό πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων που ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή τυλίχθηκε στις φλόγες κατόπιν έκρηξης.

Επισημαίνοντας πως το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον χωρών που δεν συνδέονται με την επιχείρηση «Ελευθερία» (Project Freedom) στα Στενά του Ορμούζ, «συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου», ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social πως «ίσως ήρθε η ώρα για τη Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή». Συμπλήρωσε πως πέραν του νοτιοκορεατικού πλοίου, δεν υπήρξαν άλλες ζημιές σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Ανέφερε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν «επτά» ιρανικά ταχύπλοα, υποστηρίζοντας πως ήταν «όσα τους είχαν απομείνει».

Ο Τραμπ προανήγγειλε ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου το πρωί της Τρίτης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι πιο εργατικοί Ευρωπαίοι είναι οι Έλληνες - Πόσοι δουλεύουν πέραν του 5νθήμερου και σε ποιους τομείς

Φορο-δηλώσεις: Ολες οι αλλαγές στα πρόστιμα - «Ψαλίδι» έως 80% για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς φόρο

Ποιος είναι ο πιο «χρυσοπληρωμένος» CEO στον κόσμο;

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Νότια Κορέα
Στενά του Ορμούζ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider