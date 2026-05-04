ΟΠΕΚΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις στα προγράμματα διακοπών και πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας

Ξεκινά αύριο, Τρίτη 5 Μαΐου, η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως σημειώνεται από τον Οργανισμό, οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (155.515 δικαιούχοι ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) στα ΚΕΠ όλης της χώρας έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Τα προγράμματα για τα οποία ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι:

Κοινωνικός και Ιαματικός Τουρισμός: 27.415 δικαιούχοι, εκ των οποίων 23.702 για τον κοινωνικό τουρισμό και 2.513 για τον ιαματικό τουρισμό

Εκδρομικά Προγράμματα: 4.900 δικαιούχοι

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων: 117.000 δικαιούχοι

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου: 5.000 δικαιούχοι

Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα: 1.200 παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 (με αύξηση της επιδότησης στις επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων).

Σημείωση: Στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης, όπως και τα παιδιά που είναι άμεσα ωφελούμενοι του ΛΑΕ, ως δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης.

Ειδικά για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις και έως 11 απλές λούσεις δωρεάν, σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων των δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του οργανισμού.

Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Έβρο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να μεταβούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και να προσκομίσουν τα παρακάτω:

- Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης τους (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου τους (ΑΜ ΟΓΑ ή ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

- Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας («Γ.Α.Π.Α.») ή άλλη ισχύουσα απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας.

- Για τις παιδικές κατασκηνώσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Κλήρωση

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υπερβαίνει τον αριθμό των ωφελουμένων, διενεργείται κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία και θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.

Συμμετοχή επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις (καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπωλεία-εκδοτικοί οίκοι και θέατρα) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ έως και τος 25 Μαΐου 2025.

Ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ Επαμεινώνδας Ατσαβές δήλωσε: «Ο ΟΠΕΚΑ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας συνεχίζει και επεκτείνει την λειτουργία του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), ξεκινώντας φέτος νωρίτερα τις αιτήσεις για συμμετοχή σε διακοπές με ειδική μέριμνα για περισσότερες διανυκτερεύσεις σε πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, της Θεσσαλίας και του Έβρου και με μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Έβρο, για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, που φέτος περιλαμβάνει και την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο με ειδική μέριμνα στα παιδιά ΑΜΕΑ και στις ορφανικές οικογένειες».