Κυρανάκης: Επιδοτούμενη εκπαίδευση σε σχολή της ΟΣΥ για να αυξηθεί ο αριθμός των οδηγών λεωφορείων

Κυρανάκης: Επιδοτούμενη εκπαίδευση σε σχολή οδηγών της ΟΣΥ για να αυξηθεί ο αριθμός των οδηγών λεωφορείων

Επιδοτούμενη εκπαίδευση σε Σχολή Οδηγών της ΟΣΥ, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για την αύξηση της «δεξαμενής» των οδηγών λεωφορείων, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή. Ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι με πρόσφατο νόμο έχει προβλεφθεί η δημιουργία σχολής οδηγών ώστε αν κάποιος έχει συμβατικό δίπλωμα οδήγησης, να μπορεί να του επιδοτηθεί πλήρως η εκπαίδευση στη Σχολή Οδηγών της ΟΣΥ, «με τον όρο ότι θα μείνει για πέντε χρόνια στο τιμόνι».

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος έθεσε το θέμα της στελέχωσης της ΟΣΥ με οδηγούς αλλά και τα μέτρα ασφάλειας και υγείας στα μέσα της ΟΣΥ. Ο βουλευτής ζήτησε στοιχεία για τα προγράμματα εργασίας, τα ωράρια των οδηγών και τις μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης, τις προγραμματισμένες βάρδιες καθημερινά. Ο βουλευτής χαρακτήρισε κρίσιμο το ζήτημα που σχετίζεται με την υγεία και ασφάλεια στην ΟΣΥ και τους ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας, τους ιατρούς εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών:

- Από το 2020 μέχρι το 2025 έγιναν 645 αποχωρήσεις, για διάφορους λόγους (απόλυση, θάνατος, μετάταξη, παραίτηση, συνταξιοδότηση).

- Οι γιατροί, βάσει νόμου, στην ΟΣΥ οφείλουν να είναι τρεις. Πριν από λίγες εβδομάδες υπήρξε μια συνταξιοδότηση και έχει ήδη προκηρυχθεί η θέση. Ταυτόχρονα προκηρύσσονται ακόμη δύο θέσεις.

- Η τελευταία επιθεώρηση έγινε Ιανουάριο 2026 και υπάρχει μια διαφωνία με το ΣΕΠΕ διότι ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχουν τρεις γιατροί ασφαλείας και η ερμηνεία που έχει δώσει ο ΣΕΠΕ είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας γιατρός ανά αμαξοστάσιο. «Εμείς διαφωνούμε με αυτή την ερμηνεία και γι΄αυτό έχουμε προσφύγει δικαστικά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς ώστε να λυθεί αυτή διαφορά. Ο νόμος πάντως είναι σαφής», είπε ο Κ. Κυρανάκης.

- Ο τρέχων αριθμός ενεργών οδηγών είναι 2.700 αλλά υπάρχει ανοικτή πρόσκληση και σύντομα θα βγει και μια επιπλέον προκήρυξη, για πρώτη φορά, χωρίς την απαίτηση επαγγελματικού διπλώματος. Αυτό συμβαίνει, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, διότι με πρόσφατο νόμο έχει προβλεφθεί η δημιουργία σχολής οδηγών και άρα αν κάποιος έχει συμβατικό δίπλωμα οδήγησης, μπορεί να του επιδοτηθεί πλήρως η εκπαίδευση στη Σχολή Οδηγών της ΟΣΥ, με τον όρο ότι θα μείνει για πέντε χρόνια στο τιμόνι. «Σήμερα, η δύναμη είναι 2.700 και προφανώς ο στόχος μας είναι να τους αυξήσουμε στους 3.200. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 2.400 και άρα έχουμε μια σημαντική αύξηση και λόγω προβλέψεων αλλά και λόγω επιστροφής στο τιμόνι οδηγών οι οποίοι κρίθηκαν ικανοί να οδηγήσουν από τις ιατρικές εξετάσεις που έχουμε κάνει», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

- Τα δρομολόγια είναι αναρτημένα στην ετήσια έκθεση του ΟΑΣΑ, και για την ΟΣΥ και για δρομολόγια της κοινοπραξίας.

«Οι δύο συνταξιοδοτήσεις έγιναν από το 2024, δεν έγιναν πριν από λίγες εβδομάδες. Χαίρομαι που λέτε ότι υπάρχει προκήρυξη για γιατρό εργασίας, δεν το είχαμε δει. Είδαμε την προκήρυξη που βγάλατε για δέκα νομικούς…», σχολίασε ο Νάσος Ηλιόπουλος σημειώνοντας δε ότι δεν είναι κατανοητό γιατί πρέπει να πάει η ΟΣΥ στα δικαστήρια με την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε στην έκθεση πεπραγμένων του 2024 για την οποία σημείωσε ότι δείχνει πως «χάθηκαν 504.000 δρομολόγια και τα 440.000 χάθηκαν λόγω έλλειψης οδηγών» και κάλεσε τον αναπληρωτή υπουργό να απαντήσει πόσα δρομολόγια χάθηκαν το 2025 λόγω έλλειψης οδηγών και επισήμανε ότι ιδίως στις πρωϊνές ώρες αιχμής, όταν πολλοί άνθρωποι θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, περιμένουν 20' και 30' για να πάρουν λεωφορείο. «Όταν αυτή τη στιγμή έχεις έναν γιατρό εργασίας, δεν μπορείς να λες ότι τα πράγματα πάνε καλά, για την υγεία και ασφάλεια. Όταν σήμερα είχαμε ξανά φωτιά σε λεωφορείο στο Ίλιον, είναι φανερό ότι υπάρχουν ζητήματα στην ασφάλεια, υπάρχουν ζητήματα στις ελλείψεις, υπάρχουν ζητήματα αναφορικά με τις αποδοχές στους εργαζόμενους, υπάρχουν συνεπώς ζητήματα στις μεταφορές», είπε ο κ. Ηλιόπουλος.

«Νομίζω ότι σας έχουν παραπληροφορήσει για τα χαμένα δρομολόγια», αντέτεινε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και σημείωσε ότι «το 2023 είχαμε 4.897.296 δρομολόγια λεωφορείων και το 2024 όντως υπήρξε μια μείωση 4.705.000, μείωση δηλαδή 192.000 δρομολογίων, όχι μισό εκατομμύριο. Το 2025 είχαμε αύξηση δρομολογίων σε σχέση με το 2024, είχαμε 4.739.056 δρομολόγια. Η έκθεση μάλιστα δεν έχει συμπεριλάβει όλο τον Δεκέμβριο και άρα θα είναι πιο μεγάλη η αύξηση. Το 2026 σας εγγυώμαι προσωπικά ότι με βάση τις προσλήψεις που έχουμε κάνει και την επιστροφή οδηγών στο τιμόνι, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση δρομολογίων», είπε ο Κώστας Κυρανάκης.

Για τους ενεργούς οδηγούς, ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι επειδή το φαινόμενο των αποχωρήσεων είναι «δυναμικό», κάθε μήνα το νούμερο διαφοροποιείται. «Ο στόχος μου είναι να διατηρηθεί η αυξητική τάση, 3.200 οδηγοί πρέπει να είναι στο τιμόνι για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πλήρως το πρόγραμμα του ΟΑΣΑ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο στόχο μας, εργαζόμαστε καθημερινά για να φτάσουμε», είπε ο κ. Κυρανάκης και ενημέρωσε θα υπάρξει μια «δεξαμενή οδηγών» με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα μονιμοποιηθούν, «εφόσον αποδείξουν ότι είναι καλοί οδηγοί και έχουν μια συνολική επαγγελματική συμπεριφορά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ