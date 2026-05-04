Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια - Παράταση για Πάτμο

Σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας για διάστημα τριών μηνών κηρύσσεται η Αστυπάλαια μετά από απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Επίσης, παρατείνεται το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης, λόγω λειψυδρίας για την Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες.