Κώτσηρας: Εργαλείο ενίσχυσης για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής το φορολογικό νομοσχέδιο

«Οφείλουμε να συμφωνήσομε ότι όσο οι οικονομικές συναλλαγές εξελίσσονται, η πολιτεία οφείλει να ενδυναμώσει το θεσμικό της πλαίσιο και τα ελεγκτικά της εργαλεία, για να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και την φορολογική απάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

Με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, Γιώργο Κώτσηρα, να κάνει λόγο για ενίσχυση των ελεγκτικών εργαλείων στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την θέσπιση ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος, και την αντιπολίτευση να εκφράζει έντονες επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την αποτελεσματικότητα και τους στόχους του, άρχισε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».

«Οφείλουμε να συμφωνήσομε ότι όσο οι οικονομικές συναλλαγές εξελίσσονται, η πολιτεία οφείλει να ενδυναμώσει το θεσμικό της πλαίσιο και τα ελεγκτικά της εργαλεία, για να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και την φορολογική απάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

Όπως είπε, «για την κυβέρνηση, η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι μείζον θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης και βοηθά στην μείωση των φορολογικών ανισοτήτων», ενώ σημείωσε ότι «προσεκτικά και μεθοδικά καταφέραμε να διασφαλίσουμε δημοσιονομικό χώρο και να μειώσουμε τα φορολογικά έσοδα».

«Έγινε μια τεράστια φορολογική προσπάθεια. Μειώσαμε 83 φορολογικούς συντελεστές. Δεν λέμε ότι τα κάναμε όλα καλά. Όμως πάντα πολιτική μας στόχευση είναι να υπάρχει καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον και καλύτερη, δικαιότερη φορολογία για τους συμπολίτες μας», τόνισε.

«Το νομοσχέδιο έχει στόχο την ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα, για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και την επίλυση πολλών σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων. Είτε αφορά τις λαϊκές αγορές, είτε την μείωση προστίμων ή την εξαίρεση επιβολής τους είτε το θέμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και στη φορολόγηση τους, είτε στην ενίσχυση του φορολογικού πλαισίου για δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών.

Είναι μια προσπάθεια να βάλουμε τάξη, γιατί όταν μπαίνει τάξη κατά κύριο λόγο ο αδύναμος ενισχύεται και προστατεύεται. Το νομοσχέδιο επιλύει πολλά ζητήματα τα οποία η ίδια η κοινωνία έχει ζητήσει από την πολιτεία να επιλυθούν», κατέληξε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, καλώντας όλα τα κόμματα να το στηρίξουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ